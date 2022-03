Eliminare halucinantă la Faimoși. Cine părăsește Survivor România 2022, de fapt: „Mi s-a zbârlit pielea!” / ”Ce ți-am zis?”

Marți seară a avut loc un nou consiliu de eliminare la Survivor România 2022. De data aceasta, un alt concurent a părăsit tribul Faimoșilor. Află în cele ce urmează ce s-a întâmplat marți la consiliu.

După ce luni au pierdut proba pentru Imunitate, vedetele au fost nevoite să se nominalizeze între ele. Votul colectiv, al echipei, l-a nominalizat pe TJ Miles. Votul individual, obținut în urma imunității la femei de Elena Chiriac, a fost Mari Fica. Votul individual la bărbați, obținut în urma imunității de Marian Drăgulescu, a fost Cătălin Zmărăndescu.

Cum era de așteptat, cei trei au mărturisit ca nu își doresc să plece. Dintre cei nominalizați la Survivor România 2022, TJ Miles este cel pe care echipa nu îl mai tolerează deloc. Laura, Cătălin, CRBL și Elena și-au mărturisit dorințele ca el să plece cât mai curând.

„Azi am câștigat pentru că avem ceva în plus: lipsește cineva și ne este mai bine”, a spus Cătălin Zmărăndescu după ce Faimoșii au câștigat jocul de comunicare, pentru prima dată în cadrul Survivor România 2022.

„Exilul a fost lung și plictisitor, nu am avut multă mâncare. Mă bucur că echipa a avut grijă de mine, până și Războinicii mi-au trimis. M-am întors în tabără ca acasă, m-au întrebat cum a fost. Este un loc destul de greu, dar dacă ești bine psihic, treci și prin exil.

Sunt ok cu nominalizare, nu am probleme să plec acasă. Dacă alegerea e corectă, sunt ok. Survivor România e fix ce am avut nevoie și nu știam. Tot ce am petrecut aici a fost o experiență de ținut minte toată viața”, a mărturisit TJ Miles.