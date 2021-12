Anunț final despre selecționerul naționalei României. Răzvan Burleanu a dezvăluit numele care îl interesează pentru înlocuirea lui Mirel Rădoi pe banca tricolorilor. Președintele FRF a făcut o serie de precizări, după ședința Comitetului Executiv al federației. Pentru mulți, a fost o surpriză, dată fiind „bursa zvonurilor” din ultima perioadă, ce indica un cu totul alt nume ca selecționer.

Anunț final despre selecționerul naționalei României. Căutarea înlocuitorului lui Mirel Rădoi pe banca tehnică a tricolorilor se apropie de un epilog. După mai multe discuții și tatonări, șeful FRF, Răzvan Burleanu, a făcut primele declarații despre viitorul selecționer.

Mirel Rădoi putea rămâne selecționerul naționalei României, după cum a afirmat Burleanu la finalul ședinței Comitetului Executiv al FRF, ce a avut loc marți. Acesta a explicat și „traseul” discuțiilor avute până în acest moment cu diverși tehnicianei

În urma recomandărilor Comisiei Tehnice am inițiat mai multe discuții. Prima întâlnire a fost cu Gheorghe Hagi. A fost o ofertă sinceră din partea noastră. Chiar am simțit că și-ar fi dorit să sprijine naționala ca selecționer. Pe cei care l-au criticat pentru că nu a acceptat i-aș ruga să fie mai înțelegători. Conflictul de interese a fost argumentul pentru care nu-l avem pe Gheorghe Hagi ca selecționer”, a afirmat Răzvan Burleanu.

Ca selecționer al naționalei a „candidat” și Răzvan Lucescu. În ciuda secretomaniei ce a învăluit întâlnirea antrenorului de la PAOK cu Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță, șeful FRF a confirmat cele dezvăluite de Playsport la acea vreme. Răzvan Lucescu a fost „în vizorul” federației pentru postul de selecționer.

„Pe lista noastră s-a aflat și Răzvan Lucescu. Acesta a fost motivul pentru care m-am dus la Salonic. Este legat de PAOK printr-un contract pe o perioadă mare și o clauză. Iar, după cum ați aflat, am discutat, pe 2 decembrie, cu Dan Petrescu, la Cluj, după ce cu o zi înainte am avut o întâlnire cu patronul clubului CFR Cluj. A fost o întâlnire foarte bună. Am discutat despre disponibilitate, lot, viziune și calendarul naționalei”, a spus Răzvan Burleanu.