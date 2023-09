Anunț dur de la WTA în cazul Simonei Halep. Nu s-a mai aflat în această situație de15 ani. Prima reacție a sportivei

Simona Halep a fost depistată pozitiv la US Open 2022 și a fost suspendată provizoriu din tenis. Sportiva a fost audiată la sfârșitul lunii iunie la tribunalul Sport Resolutions și așteaptă verdictul. Între timp, WTA a făcut anunțul oficial în cazul tenismenei. Care a fost prima reacție a Simonei Halep.

Simona Halep a fost informată pe 7 octombrie 2022 că a fost depistată pozitiv la US Open, cu Roxadustat, substanță interzisă în tenisul profesionist, iar de atunci este suspendată provizoriu. După trei amânări, sportiva a fost audiată pe 28 și 29 iunie la Londra, la tribunalul Sport Resolutions, și așteaptă în continuare verdictul, care ar fi trebui dat la jumătatea lunii iulie.

În acest context, sportiva se află într-o situație greu de imaginat, așa cum nu s-a mai întâmplat de când avea 16 ani. Începând cu data de 11 septemebire, odată cu actualizarea noului top mondial, Simona Halep va fi ștearsă din clasamentul WTA. Ea a pierdut și ultimele puncte, cele pe care le avea de apărat pentru participarea pe tabloul principal la US Open 2022.

Simona Halep va fi nevoită să o ia de la zero, indiferent de hotărârea Sports Resolutions, pentru a reveni în clasamentu mondial, pe care l-a condus 68 de săptămâni. Pentru a ajunge pe tabloul principal al turneelor WTA, ea trebuie să primească invitații din partea organizatorilor.

Înainte ca WTA să facă anunțul oficial, Simona Halep a făcut postare pe contul de Instagram. Fostul lider mondial a urcat o fotografie cu mesajul: ”Indiferent de situație, poartă mereu un zâmbet pe față”.

La sfărșitul lunii august, Simona Halep vorbea, într-un inteviu pentru Eurosport, despre momentul în care va fi ștearsă din clasamentul WTA. Sportiva spunea atunci că ceea ce se întâmplă este o mare lovitură pentru ea.

”Faptul că nu mai exist în clasament este o mare lovitură! Am muncit 20 de ani ca să construiesc acest clasament, an de an, fără pauză”, declara Simona Halep, care a fost de două ori pe primul loc în acest clasament.