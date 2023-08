„Este o mare lovitură, am muncit 20 de ani”. Simona Halep este devastată de faptul că o să „dispară” din clasamentul WTA

Simona Halep este foarte dezamăgită că din cauza scandalului de dopaj nu a mai jucat tenis de aproape un an. A pierdut bani și trofee, dar și punctele din clasamentul WTA din care va fi „ștearsă” după turneul de la US Open 2023. Jucătoarea de tenis a acordat primul interviu presei din România și a spus clar că nu se gândește să se retragă din sport.

Simona Halep a acordat un interviu emoționant în care a spus că nu se gândește să se retragă, deși în acest moment este suspendată provizoriu, în urma acuzațiilor de dopaj. Este prima apariție în presă din România, după ce a fost acuzată că a folosit Roxadustat, un medicament aflată pe lista interzisă a Agenției Mondiale Anti-Doping. A fost suspendată pe data de 7 octombrie, dar ultimul meci l-a jucat pe 29 august 2022. În momentul în care s-a declanșat scandalul se afla pe locul 9 WTA, iar acum a ajuns pe 1138. După US Open o să piardă și ultimele puncte și o să dispară din acest clasament al jucătoarelor profesioniste. Competiția se desfășoară în perioada 28 august – 10 septembrie.

„Contează mental, cred, mai mult, și emoțional. Faptul că nu mai exist în clasament este o mare lovitură! Am muncit 20 de ani ca să construiesc acest clasament, an de an, fără pauză”, a declarat Halep, care a fost de două ori pe primul loc în acest clasament pe care l-a condus în 68 de săptămâni.