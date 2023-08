Simona Halep a vorbit despre retragerea din tenis, în plin de scandal de dopaj. „O să fie un moment greu” – VIDEO

Simona Halep speră că va primi în scurt timp vești bune în scandalul de dopaj și vrea să joace din nou tenis pentru că este convinsă că este „curată”. Sportiva a fost întrebată în primul interviu acordat presei din România dacă se gândește la retragere și a spus clar că obiectivul ei este să participe din nou în marile competiții oficiale.

Simona Halep nu se gândește să se retragă din tenis

Simona Halep a așteptat aproape un an să acorde un interviu presei din România, după declanșarea scandalului de dopaj. Ultimul meci oficial l-a disputat acum un an, chiar pe data de 29 august, în primul tur la US Open 2022 când a fost învinsă de Daria Snigur din Ucraina. Sportiva din România a vorbit cu jurnaliștii de la Eurosport și a recunoscut că a trecut prin momente foarte grele în momentul în care a aflat că a fost suspendată provizoriu pentru Roxadustat, pe data de 7 octombrie, dar le-a depășit cu ajutorul familiei și prietenilor. Începtul a fost însă foarte dificil.

Sportiva a fost audiată de tribunalul Sport Resolutions la finalul lunii iunie, după trei amânări cerute de Agenția Internațională de Integritate în Tenis, dar nu a primit însă răspunsul de la judecători. Este însă convinsă că este nevinovată și că verdictul instanței nu va însemna finalul carierei. Chiar dacă nu a jucat de un an.

„Sigur că da, o să revin pe teren, pentru că îmi place foarte mult să joc tenis, în continuare. Am și o motivație interioară pentru care cred eu că trebuie să lupt și să fiu pe teren, pentru că acolo îmi e locul. Cred că va trebui să mă opresc atunci când eu vreau, și nu în alte situații. Retragerea din tenis o să fie un moment greu și vreau să fie așa cum simt eu,” a declarat Simona Halep pentru Eurosport.

Simona Halep, nerăbdătoare să joace din nou tenis

Jucătoarea a explicat în mai multe intervenții că nu s-a dopat și a susținut că este vorba de o contaminare accidentală cu Roxadustat a substanțelor nutritive pe care le-a folosit. Este convinsă că argumentele pe care le-a adus echipa ei, în fața judecătorilor tribunalului Sport Resolutions, au fost înțelese de cei care îi analizează cazul și speră să se întoarcă rapid în competițiile oficiale.

„Faptul că am o șansă – eu chiar cred că o să am o șansă să mă reîntorc pe teren – îmi dă o stare de bine și nu mi-e teamă de absolut nimic. O să intru pe teren și o să văd ce pot să fac și cât de bună mai pot să fiu,” a declarat Simona Halep.

Jucătoarea din România se afla pe locul 9 WTA când a fost suspendată provizoriu, iar această săptămâna a început-o pe 1138. Ion Țiriac a declarat într-un interviu că orice an în care nu joacă tenis îi provoacă o pagubă de 10 milioane de euro. Ilie Năstase a spus în exclusivitate pentru playtech.ro că verdictul este amânat de atât de mult timp pentru că cei care analizează acest caz sunt foarte încântați că au parte de publicitate.