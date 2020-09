Anul școlar 2020-2021. Părinții s-au încăierat cu polițiștii, din cauza măștilor. Totul a pornit de la Gabriela Firea

După ce marți dimineață, la o școală din Militari, Gabriela Firea și soțul ei s-au pozat alături de copii lor într-o sală de clasă, a ieșit un scandal uriaș. Câțiva părinți s-au luat la bătaie cu forțele de ordine.

La începutul anului școlar 2020 – 2021, primarul general al Bucureștiului, Gabriela Firea împreună cu soțul său, Florin Pandele, primar în Voluntari, s-au fotografiat alături de copii lor într-o sală de clasă. Din imagine s-a înțeles că cei doi nu au ținut cont de faptul că accesul părinților în școli este interzis din cauza pandemiei de coronavirus.

În plus, Gabriela Firea și soțul ei au zâmbit la cameră, fără a avea măști de protecție. Primarul general al Capitalei a avut ceva de spus în apărarea ei. Potrivit Impact.ro, după ce mai mulți părinți au văzut că Gabriela Firea și soțul ei au intrat într-o clasă, au vrut să li se permită și lor accesul. Aceștia au vrut să vadă în ce condiții vor învăța copii lor în noul an școlar. Bodyguarzii nu le-au permis accesul în incinta școlii, ajungându-se chiar la bătaie. Organele de poliție au ajuns la fața locului și au calmat spiritele.

În urma valului de acuzații generat de fotografie, primarul general al Capitalei s-a apărat, prin postarea unui mesaj pe Facebook. Ea susține că poza a fost făcută duminică seara și nu în prima zi de școală.

„Să vina Poliția să ne ancheteze! Dar să vină repede! Că văd că la faza asta a ajuns campania în București! Tăcere mormântală pentru dovada certă că deputatul Dan Nicușor a făcut trafic de influență pentru un interlop, în mod repetat, care și-a construit ilegal restaurant cu casă în el, într-un parc.

Totul despre mine și soțul meu, care am făcut în câteva secunde o poză într-o clasă, cu o zi înainte de începerea școlii. (…) Factual : în seară de 13 sept, ÎNAINTE de începerea școlilor, am mers cu soțul meu să verificăm pregătirile sanitare pentru luni dimineață, fiecare în școlile din orașul în care este primar.

La ora 19,30 ne-am oprit la o școală pentru a intră în direct la România Tv. Avem și MARTORI : echipă RTV, angajați ai școlii, paznici.

Au intrat și copiii cu noi. Am făcut o fotografie în 10 secunde. Am postat a două zi dimineață o încurajare și un mesaj pentru copii, profesori și părinți, având ca ilustrație fotografiile făcute SEARA. Totul a fost dezinfectat. Luni, 14 sept, NU am intrat în clase!

Copiii aveau luni o programare la doctor și am fost foarte dimineață, înainte de a veni ceilalți copii și părinți, doar pentru manuale. NU AM MAI INTRAT ÎN CLASE!

Am și explicat situația ieri, cui m-a întrebat. Dar s-a înțeles ce s-a vrut… nu adevărul! Eu zic să vină mai repede Poliția, să ne rețină! Să-i ia la întrebări și pe copii! Dar urgent!”, a scris pe Facebook Gabriela Firea.