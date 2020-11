Antiviralul pe care toți românii trebuie să îl ia în pandemie. Adina Alberts îi divulgă proprietățile ”magice”

Adina Alberts îi sfătuiește pe români să fie preventivi și să se îngrijească în plus iarna aceasta. Medicul susține că ar trebui ca toți oamenii să consume o anumită substanță „magică”. Ce spune specialistul și care este antiviralul dezvăluit de aceasta care ar face minuni?

Antiviralul care trebuie consumat de toți românii în pandemie. Sfaturile Adinei Alberts

Medicul Adina Alberts a sfătuit toți românii fie preventivi mai ales în aceste vremuri și că consume câte o capsulă din substanța considerată minune – cel mai eficient antiviral, antifungic și antibacterian. Mai exact, este vorba despre albastrul de metilen, extrem de eficace, indicat în special în perioada asta. Se recomandă o capsulă dintr-unul din medicamentele indicate împotriva infecțiilor urinare tocmi pentru că acestea au doza minimă de AM. De asemenea, sunt ușor de procurat și este un medicament sigur. Doza optimă este de 0,5 – 2 mg/kg corp, susține specialistul. O atenționare a medicului a fost în privința ingerării preparatelor de uz intern. „Revin din nou asupra acestei substanțe “magice”, ALBASTRUL DE METILEN. Am amintit de mai multe ori că este un antiviral extrem de eficace și v-am indicat să luați în această perioadă, preventiv, câte o capsulă dintr-unul dintre medicamentele indicate împotriva infecțiilor urinare, pentru că aceste medicamente au doza optimă de AM. Și sunt ușor de procurat. Acelea care conțin albastru de metilen, evident! 1 capsulă la 3 zile!”, a început mesajul sursa citată.

Albastru de metil – prospect

„Poți folosi această substanță ca analgezic, antiseptic local, dezinfectant, în diverse afecțiuni dermatologice, stomatite, ulcerații, infecții ale tegumentelor. Se aplică extern, prin pensulaţii ale mucoaselor, badijonări, tamponări.”

Albastrul de metilen mai este cunoscut și sub denumirea de clorură de metiltioniniu, este un medicament și un colorant. Ca medicament e utilizat în principal la tratarea methemoglobinemiei.

Care sunt beneficiile acestei substanțe?

-Până la apariția substanțelor de sinteză cu care suntem atât de familiarizați astăzi, AM era considerat cel mai eficace antibacterian, antifungic, antiviral.

-Era un antimalaric cunoscut pâna în urmă cu câteva decenii, actualmente este încă mult mai eficient decât hidroxiclorochina care e medicamentul de elecție împotriva malariei acum!

-Crește nivelul de energie tisulară păstrând tinerețea celulară, împiedicând astfel fenomenul îmbătrânirii.

-Este un neuroprotector, acționează prin scăderea sintezei de amiloid împiedicând apariția demenței Alzheimer. De altfel, există în practica medicală neurologică un medicament care e derivat al AM, pe nume LMTX®, care este deja introdus în studiile clinice din unitățile spitalicești din lume, și administrat bolnavilor de Alzheimer.

-Are efect antipsihotic, antidepresiv și îmbunătățește starea de spirit.

-Crește capacitatea de atenție, învățare și memorare.

-Stimulează metabolismul glucozei în condiții anaerobe crescând energia celulară.

-Crește capacitatea hemoglobinei de transport a oxigenului către țesuturi.