Cine este Adina Alberts și ce afaceri are unul dintre cei mai cunoscuți medici din România

Adina Alberts s-a născut pe data de 5 februarie 1969, în Galați. Ea a crescut în orașul Piatra Neamț. Este mândră cu faptul că este moldoveancă. Anul acesta a împlinit 51 de ani. Este de profesie medic estetician și este căsătorită cu politicianul Viorel Cataramă. Ce afaceri are unul dintre cei mai cunoscuți medici din România?

Crescută în Perla Moldovei, cum i se spunea orașului Piatra Neamț, Adina Alberts provine dintr-o familie a cărei mamă era de origine din Basarabia, iar tatăl acesteia era din Prahova.

Într-n interviu pe care aceasta l-a acordat pentru revistatango.ro, a mărturisit că mama ei era de profesie, profesoară de muzică, de pian, iar tatăl ei era inginer.

Adina Alberts a absolvit Facultatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” în anul 1996. A lucrat la Spitalul Clinic de Urgență “Floreasca” din București, timp de 9 ani, sub îndrumarea profesorului doctor Ioan Lascăr.

Doctorul Adina Alberts a pus bazele clinicii de chirurgie estetică CareZone Medical din București. Acesta este un lăcaș al armoniei și frumuseții corpului uman. Este membru :

Adina Alberts, pe numele dinainte de căsătorie, Adina Magdalena Mangu, este soția unuia dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România, din anul 2013, pe când avea 41 de ani, fiind a doua sa căsătorie. Alături de acesta are o fetiță: Briana Maria. Ea a mai fost căsătorită o dată, cu olandezul Gerrit Willem Alberts, în perioada 2000-2009, carea decedat în urmă cu o săptămână, la Spitalul Matei Balș.

Este un medic estetician foarte apreciat. Prin mâinile ei au trecut mai multe figuri ale showbiz-ului românesc, de-a lungul timpului, chiar și soțul acesteia, căruia ia făcut nenumărate operații estetice. În anul 2019 a ocupat locul 33 în Top 50 femei în economie.

Într-un interviu acordat anul acesta pentru thewoman.ro, a vorbit despre calea pe care a urmat-o aceasta spre succes, în cariera acesteia. Întrebată dacă a făcut sacrificii pentru a ajunge unde este astăzi, Adina Alberts a răspuns:

”Da. Am renunțat la distracții, la prieteni. Am avut multe obstacole pe care a trebuit să le depășesc. Am ales calea cea dreaptă, fără compromisuri, care este cea mai sigură, dar și cea mai grea! Apoi, din păcate, am pierdut în plan familial pentru că am divorțat. Și au urmat mulți ani în care clinica mi-a fost și casă și masă și familie și tot.”