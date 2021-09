Antena 1, lovitură pentru Pro TV. Kanal D nici măcar nu s-a apropiat

Antena 1 a dat o lovitură gravă Pro Tv-ului. Au venit cifrele de audiențe pentru cele mai de succes show-uri ale celor două posturi.

Kanal D nici măcar nu s-a apropiat de Antena 1 și Pro Tv. Asia Express a fost lider de audiență pe toate segmentele de public.

Pe de cealaltă parte, s-a aflat pe ce loc s-a clasat Pro Tv, cu emisiunea Superstar.

Primul episod Asia Express a adus audiențe uriașe postului Antena 1, care a fost lider atât pe intervalul show-ului Asia Express, dar și pe intervalul Superstar România.

1, 1 milioane de români s-au uitat la prima ediție Asia Express sezonul 4. Pe toate segmentele de public, emisiunea a fost în topul audiențelor.

În aceeași seară, Kanal D nici nu s-a apropiat de cele două posturi tv cu emisiunile O nouă șansă și gala Bravo, ai stil.

Aproape 1,2 milioane de români s-au uitat la Asia Express. Puțin peste un milion de telespectatori s-au uitat la Pro Tv, la Superstar, și apoi la filmul John Wick 2.

La distanță mare s-a poziționat Kanal D, cu 624.000 de telespectatori pe minut, la nivel național.

La nivel urban, Antena 1 a fost pe primul loc, cu 707.000 de privitori pe minute. Pe al doilea loc se află Pro Tv, cu 507.000 de urmăritori, iar România Tv pe locul 3 cu 238.000 de telespectatori.

Prima ediție a sezonului 4 din Asia Express a fost extrem de intensă.

Adriana Trandafir a experimentat lucruri extrem de puternice.

„Am o profesie care mă trece, emoțional, prin toate stările, dar ce am trăit în ziua asta cu siguranță nu o să mai trăiesc. Nu am crezut că această emisiune poate să te facă și erou, și victimă la câteva ore distanță!”,a spus Adriana Trandafir în lacrimi.