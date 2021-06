Fata Adrianei Trandafir, probleme mari la Asia Express. A avut nevoie de doctor

Fiica Adrianei Trandafir a avut nevoie de medic la Asia Express. Cele două au pornit împreună în aventura celui mai urmărit show, însă Maria Speranța a avut nevoie de îngrijiri speciale.

Totul s-a întâmplat înainte de o cursă, când Maria s-a simțit rău și a avut nevoie de intervenția medicilor. Adriana Trandafir a fost nevoită să pornească în cursă singură.

În primele zile din competiția Asia Express, Maria s-a simțit rău, iar actrița Adriana Trandafir nu a știut ce să îi facă.

„Am avut parte de o zi foarte grea, când am început ziua fără Maria Speranța, neștiind nimic de ea, că a spus că a luat-o medicul, că nu s-a simțit bine și am fost în cea mai cumplită situație din care am îmbătrânit 10 ani. Am plecat în cursă singură”, a povestit Adriana Trandafir, care își dorea să știe doar că fiica ei e bine.