Anorexica de la MasterChef și-a schimbat viața, total. Ce face acum Greta Răchită (exclusiv)

Greta Răchită, fosta concurentă anorexică de la Masterchef, care și-a încercat norocul și în domeniul culinar, s-a reprofilat din punct de vedere profesional, din cauza pandemiei.

Aceasta a vorbit pentru Impact.ro, despre schimbările care au survenit în viața ei. Greta Răchită este plecată de la vârsta de 14 ani în Italia. Acum muncește în domeniul marketing digital, iar asta o ajută să poată lucra de oriunde și să poată petrece mai mult timp și în România. Perioada pandemiei a fost însă una dificilă și pentru ea.

Când am ieșit la jumătatea lui martie eram în plină pandemie și în Italia era declarată stare de urgență. Frățiorul ei avea trei ani, vârstă la care ar fi avut mai multă nevoie de socializare, mai ales în cazul lui care are anumite probleme de hiperactivitate și dificultate de socializare. Pentru el a fi închis în casă a fost drastic, chiar dacă avem casă și grădină, încercă în toate modurile să iasă în stradă, să evadeze”, a spus Greta Răchită.

Am venit acasă la jumătatea lui decembrie și în ianuarie a avut din nou aceeași problemă. Am fost din nou internate zece zile. Apoi, a treia oară la final de februarie, tot pentru aceeași problemă. De data aceea a fost și mai grav pentru că infecția îi produsese o pată la plămâni.

Ea s-a născut la final de noiembrie 2019. Imediat ce am ajuns acasă, a intrat în insuficiență respiratorie și ne-am întors de urgenta la spital. Luase la naștere un virus de la spital și făcuse bronșiolită. Am rămas internate două săptămâni mereu cu medici cu masca în jurul ei și noi, de asemenea, tot cu masca la gură.

Greta Răchită a vorbit și despre problema anorexiei, cu care s-a confruntat.

”Anorexia nu este un joc, este o boală și trebuie văzută că atare, nu este o fiță. La prima sarcină am luat nouă kilograme, iar a doua zi după ce am născut aveam un kilogram în plus, deci 53 kilograme.

După două săptămâni, alăptând eram la 47 de kilograme. Doctorul mi-a scris multe vitamine și mi-a monitorizat dieta pentru că avea teamă să nu înceapă din nou problemele vechi. Cu a doua sarcină am luat tot nouă kilograme. Acum am 52! Deci sunt ok. Am mâncat tot în timpul alăptării. Am alăptat până luna trecuta. Mâncam foarte, foarte, foarte mult în timpul alăptatului”, a spus Greta, mamă a doi copii.