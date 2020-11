Fiica lui Paul Walker, la un pas de anorexie? Imaginea șocantă cu Meadow a devenit virală

Fanii lui Paul Walker sunt îngrijorați de recenta apariție a fiicei regretatului actor. Tânăra a slăbit considerabil și pare că este la un pas de anorexie. Ce imagini cu Meadow au devenit virale?

Fiica lui Paul Walker îngrijorează pe toată lumea. Tânăra, la un pas de anorexie?

Meadow Walker a reușit să șocheze pe toată lumea cu recentele sale apariții în mediul online. Ultimele postări ale acesteia de pe rețelele de socializare au trezit semne de întrebare în rândul fanilor regretatului său tată. Cei mai mulți dintre ei s-au întrebat dacă nu cumva tânăra suferă de vreo afecțiune sau pur și simplu o stare psihică a făcut-o să nu mai aibă poftă de mâncare. Desigur, niciodată aceasta nu a etalat un corp plin de forme, dar cei care o urmăresc pe rețelele de socializare au sesizat schimbarea vizibilă, mai cu seamă că fata s-a pozat în toată splendoarea în costum de baie. Vezi imaginile în galeria FOTO!

Amintim că aceasta avea doar 15 ani în momentul în care părintele ei a murit într-un accident grav rutier. La acel moment, actorul se mutase de doi ani în California cu fiica lui, după separarea de mama lui Meadow. Acesta are un suflet foarte bun și vrea să fie un model demn de urmat. E mereu prezentă în diferite evenimente caritabile, donează în permanență mâncare și îmbrăcăminte persoanelor fără adăpost și se ocupă de fundația tatălui său din Youth Leadership Award & Scholarship.

„Nu va fi uitat niciodată”

Cred ca mulţi oameni gândesc astfel, . Acest lucru a fost doar o mică parte din ceea ce a fost el. Era un bărbat uimitor” , a mai adăugat mama sa. Cea care i-a dat viață actorului a mai spus că a primit scrisori de la oameni din toate colţurile lumii” și că tocmai aceia au mărturisit că Paul a făcut o „diferenţă în vieţile lor”, iar asta e considerată o binecuvântare. „El nu va fi uitat niciodată!”

Televiziunea – Paul Walker

1985 Highway to Heaven Eric Travers 1 episod

1986 Highway to Heaven Todd Bryant 2 episoade

1986–1987 Throb Jeremy Beatty 23 de episoade

1988 I’m Telling! Contestant 1 episod

1990 Charles in Charge Russell Davis 1 episod

1991 Who’s the Boss? Michael Haynes 1 episod

1992–1993 The Young and the Restless Brandon Collins

1994 CBS Schoolbreak Special Dill 1 episod

1994 The Boys Are Back Jesse Hansen Episodul pilot

1996 Touched by an Angel Jonathan 1 episod

2010 Shark Men El însuși 3 episoade

2013 Shark Week El însuși 1 episod