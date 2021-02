Dramă uriașă într-o familie din Iași. Bebeluș perfect sănătos, găsit mort după alăptare. Un elicopter SMURD a intervenit de urgență

Tragedie în Iași, acolo unde o mamă a descoperit ieri dimineață că bebelușul său nu mai respiră. Femeia s-a panicat extrem de tare, moment în care a solicitat intervenția unui echipaj medical.

Intervenție tardivă pentru un bebeluș de doar patru săptămâni, care a murit subit după ce a fost alăptat de mamă. Femeia distrusă de cele întâmplate nu își poate explica ce s-a întâmplat.

Familia Nichițel trăiește în comuna Voinești, județul Iași, într-o casă sărăcăcioasă. Cei doi soți mai au acasă încă cinci copilași pe care îi întreține cu greu.

Nimic nu prevestea nenorocirea, având în vedere că mama alăptase bebelușul cu puțin timp înainte, iar dimineața l-a găsit fără suflu. Pentru a putea beneficia de intervenția medicilor, femeia și-a luat bebelușul mort în brațe și s-a urcat pe un deal, acolo unde elicopterul a putut să aterizeze. Din nefericire, în ciuda tuturor manevrelor de resuscitare, medicii au fost obligați să declare decesul.

„Noi eram la biserică și am auzit că băiețelul a decedat. Am auzit că mama s-a trezit la 5, l-a alăptat, a făcut focul și dimineață la 7, când s-a trezit să-l alăpteze din nou, l-a găsit decedat. Nu era bolnav. Familia mai are 5 copii, cel mai mare are 13 ani și cel mai mic 3 ani. Este o tragedie, e foarte greu.”, a declarat Barbu Sergiu, verișorul băiețelului, potrivit bzi.ro.