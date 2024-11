Anna Lesko, ravisantă într-o rochie decoltată. Bustul generos al divei a captat atenția domnilor care o urmăresc în mediul online

Anna Lesko este foarte activă în mediul online, acolo unde postează frecvent fotografii cu ea în ipostaze care mai de care mai îndrăznețe. Diva sfidează frigul de afară și s-a fotografiat recent într-o rochie decoltată, care i-a pus în valoare formele.

La cei 45 de ani, Anna Lesko se poate lăuda cu o siluetă de invidiat. Artista are mare grijă la felul în care arată, iar acest lucru se vede inclusiv în fotografiile pe care le postează în mediul online. Cântăreața nu ezită să se afișeze în ținute sumare, care o avantajează.

De curând, diva a apărut în fotografii într-o rochie decoltată, iar cei care o urmăresc pe internet au reacționat imediat și au copleșit-o cu aprecieri și comentarii. ”Frumoasă”, ”Ești perfectă”, ”Trebuie să ne spui de unde e rochița, e superbă”, ”Foarte frumoasă ești”, ”Feminitate, senzualitate”, ”Magnifică” – au fost câteva dintre comentariile pe care le-a primit la postare.

Dincolo de muzică, Anna Lesko are și alte pasiuni, cărora le dedică timp. Vedeta se pregătește pentru sărbătorile de iarnă și face globulețe, pe care le decorează și le ornează într-un mod original. Globurile sunt unicat, datorită procesului de creație, iar artista cere 100 de lei pe un exemplar.

Chiar dacă nu a renunțat la muzică, Anna Lesko are și alte proiecte care o pasionează și cu ajutorul cărora își suplimentează veniturile. Artista a recunoscut că nu i-a fost întotdeauna ușor în cariera muzicală și că la început a avut parte de numeroase piedici și dezamăgiri.

”Odată cu trecerea timpului, cam pe la 30 de ani, am devenit mult mai sigură, munceam pe rupte, deși am avut foarte multe decepții: în domeniul artiștilor a intervenit criza, s-au împuținat concertele, am avut colaborări în care am fost mințită, nu am mai avut niciun manager și am devenit propriul manager. Fiecare om a avut aportul lui la tot ce a însemnat cariera mea, iar astăzi sunt aici datorită tuturor evenimentelor, datorită oamenilor”, a mărturisit artista, într-un interviu acordat în trecut.