Anna Lesko păstrează izolarea față de oameni. Anunțul neașteptat făcut de artistă

Anna Lesko încă are temeri mari în ceea ce privește criza sanitată. Vedeta nu uită nicicum de regulile primordiale ale acestor vremuri. De ce îi este frică cel mai tare?

Care este frica Annei Lesko pe timpul pandemiei?

Anna Lesko a făcut dezvăluiri noi despre cum s-a petrecut viața ei, dar și a fiului său în timpul izolării. Aceasta a vorbit despre tot și toate în emisiunea Vorbește Lumea. Cântăreața s-a mândrit întâi cu noua sa piesa, care este în top 3, iar mai apoi a trecut la lucruri serioase – la fiul ei. Vedeta a susținut că băiețelul său s-a descurcat de minune cu școala online, dar și-ar fi dorit mai degrabă ca el să mai copilărească, să se joace și să aibă timp să adune amintiri. Cu toate astea, a făcut ce era nevoie, pentru că trebuie să intre acum la școală, împlinind deja 6 ani. Întrebată dacă are de gând să-l ducă pe micuț la mare în sezonul estival, Anna și-a dezvăluit frica cea mai mare, implicit punând în prim-plan faptul că a fost extrem de atentă pe perioada crizei sanitare. Blondina a spus că îi este prea frică să meargă la mare în condițiile date, așa că s-ar putea ca cel mai sigur să spună pas distracției de la malul mării de anul acesta.

“A făcut școală online, merge anul acesta intră la pregătitoare. Nu aș fi vrut să-l duc, eu aș fi vrut să stea să bate mingea, să se joace. Nu știu dacă merg la mare, sunt speriată cu toate astea”

Anna Lesko

Nu scapă de critici

„Atat de vulnerabila, atat de provocatoare ;care filozof , oricat de renumit pentru tratatul lui cu sistem inbatabil ,”n-ar sari gardul „sa o „sfasie „!?”, a spus un fan. „eu nu as sari! Decat asta, mai bine o prostituata independenta. Macar aia are mai putini km rulati in ea!”, a replicat un internaut.

„Totuși e prea mult!! Te putem admira și mai frumos când se ascunde ceva și e misterios!! Misterul place oricui… un voal, o eșarfă peste ar fi fost mai interesant…. Sunt multe femei frumoase în România și Moldova, dar și mai frumoase rămân când sunt misterioase.”, a fost comentariul altui internaut.