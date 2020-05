Anna Lesko, complet dezbrăcată pe internet! Imaginea care a pus pe jar fanii. Foto

Anna Lesko revine cu poze care să sucească mințile bărbaților. Cunoscuta cântăreață s-a fotografiat complet dezbrăcată. Din păcate, a atras antipatii uriașe în rândul fanilor săi.

Anna Lesko, complet dezbrăcată. Artista s-a pozat în ipostaze incitante

Anna Lesko este una din cele mai sexy cântărețe de la noi, iar pentru că știe asta îi încântă aproape zilnic pe bărbații care o urmăresc pe rețelele de socializare. Cântăreața a trecut de orice barieră, susține că este fericită și liberă, așa că exprimă asta în ipostazele în care se imortalizează.

Pandemia de coronavirus i-a lăsat pe artiști să se relaxeze, astfel că razele de soare îi bronzează pielea fină a Annei în lunile acestea în care singurul program pe care îl respectă este cel pe care și-l face ea. „Fotosinteza”:)))). Astazi nu ma ridic de aici🤷‍♀️☀️👙👒😎„, a scris artista în descriere.

Vezi această postare pe Instagram „Fotosinteza”:)))). Astazi nu ma ridic de aici🤷‍♀️☀️👙👒😎 O postare distribuită de Anna Lesko Official (@anna_lesko) pe Mai 8, 2020 la 11:06 PDT

„Totuși e prea mult!!”

Fanii săi din mediul online s-au împărțit iar în două tabere. Unii o critică aspru pentru aparițiile sale, în timp ce alții o apreciază și o sfătuiesc să continue cu astfel de postări. „Atat de vulnerabila, atat de provocatoare ;care filozof , oricat de renumit pentru tratatul lui cu sistem inbatabil ,”n-ar sari gardul „sa o „sfasie „!?”, a spus un fan. „eu nu as sari! Decat asta, mai bine o prostituata independenta. Macar aia are mai putini km rulati in ea!”, a replicat un internaut.

„Totuși e prea mult!! Te putem admira și mai frumos când se ascunde ceva și e misterios!! Misterul place oricui… un voal, o eșarfă peste ar fi fost mai interesant…. Sunt multe femei frumoase în România și Moldova, dar și mai frumoase rămân când sunt misterioase.”, a fost comentariul altui urmăritor. Din păcate, se pare că orice ar face Anna nu reușește să împace și capra și varza, așa că nu ia în considerare sfaturile nimănui și face totul după bunul plac.