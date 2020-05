Anna Lesko, transformare totală după două luni de izolare. Cum și-a surprins fanii

Anna Lesko și-a surprins fanii cu noile postări. Ce a făcut vedeta pe parcursul izolării și cum s-a schimbat total viața sa? „Te iau de nevasta?”

Anna Lesko, transformare totală în izolare

Criza sanitară din cauza coronavirusului a transformat-o total pe una din cele mai sexy artiste de la noi. Toate concertele și evenimentele pe care le avea s-au amânat până la noile ordine ale oficialilor. În contextul acesta, Anna a făcut ca și uitate costumațiile de scenă, drumurile de colo-colo și obiceiurile de dinainte de spectacole sau apariții de televiziune. În acest timp a decis să se reinventeze, așa că s-a făcut femeie de casă. Majoritatea fanilor săi o pot vedea pe rețelele de socializare cum prepară diverse bucate sau cum face curat prin casă. Artista le arătase urmăritorilor săi că nu este chiar o nepricepută în bucătărie, dar că nu are timp pentru a-și exersa talentul.

”Astazi spal, calc, dau cu pensula. Mai fac si cateva poze pentru a tine evidenta clara a evolutiei mele in carantina??? O dimineata cu zambete?”, a scris Anna Lesko la postarea sa de pe instagram. Surpriza a fost mare pentru cei care îi trimit zilnic mesaje, așa că au încurajat-o și i-au dorit mult spor. ”Esti femeia ideala (gospodina in bucatarie,doamna pe strada si pe scena si in pat o amanta desavarsita)”, ”??????”, ”?❤️? Te iau de nevasta?”, ”Esti o mamica frumoasa adorabila muncitoare si responsabila ???❤️”, ”Fermecătoare!”, ”Esti fenomenală!”, ”Foarte frumos, bravo”, ”Spor !????”, ”Foarte frumoasa și sexy ❤️”, au fost doar câteva din comentariile internauților.

„Totuși e prea mult!!”

Din păcate, în aceeași măsură artista primește și comentarii negative. Mulți din cei care o urmăresc în online susțin că exagerează deseori și că vrea clar să atragă atenția. „Totuși e prea mult!! Te putem admira și mai frumos când se ascunde ceva și e misterios!! Misterul place oricui… un voal, o eșarfă peste ar fi fost mai interesant…. Sunt multe femei frumoase în România și Moldova, dar și mai frumoase rămân când sunt misterioase.”, a fost unul din comentarii.