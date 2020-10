Ferma 2020. Ce concurentă a pus ochii pe George Burcea: ”Îmi place bărbatul din el. Nu m-a refuzat niciodată”

Surprizele se ţin lanţ la Ferma 2020! O nouă concurentă a pus ochii pe George Burcea, deşi acesta şi-a arătat clar simpatia pentru Viviana Sposub. Iată cine are numai cuvinte de laudă la adresa actorului!

După ce a cucerit-o iremediabil pe Viviana Sposub, o altă concurentă de la “Ferma” s-a arătat impresionată de fostul soţ al Andreei Bălan. Întrebată de Mihaela Rădulescu pe cine ar lua acasă, Anna Lesko a răspuns că ar fi trei concurenţi de care a rămas plăcut surprinsă.

“Unul sau mai mulți, că am trei!Andrei Stoica, George Burcea și George Piștereanu. De George Burcea îmi place foarte, foarte, foarte mult. Îmi place bărbatul din el. Îmi plac mâinile lui. El mi-a zis “dă” întotdeauna, nu m-a refuzat niciodată. La Andrei Stoica îmi place la nebunie fizicul lui. Iar cu Piștereanu îmi place mult să glumesc cu el. Îmi place ironia lui, îmi place spiritual de observație”, a spus Anna Lesko.

Mai mult, echipa de filmare a dorit să ştie ce părere are despre faptul că George Piștereanu “îi dă târcoale”, cântăreaţa dezvăluind că se bucură mult de acest lucru, mai ales că sentimentul este reciproc.

“Sunt convinsă că George mă place. Nu văd nimic rău în asta, şi mie îmi place de el. Am avut o chimie, îmi plac glumele lui, e pe gustul meu. Am descoperit că are o doză de umor perfectă”, a mai zis artista.