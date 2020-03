Andrei Duban a răbufnit, după ce și-a văzut soția plângând la Survivor. ”Nu înțeleg de ce lumea are ceva cu Grațiela!”

Andrei Duban a fost foarte vocal după ce soția sa, Grațiela, s-a certat din nou cu Elena Ionescu, la Survivor România. După rezultatele bune obținute de echipa Faimoșilor, iată că situația s-a încins iar între cele două fete.

Andrei Duban a răbufnit, după ce și-a văzut soția plângând la Survivor

Cearta a plecat și de această dată de la un motiv banal, și anume, sosul de roșii. Elena a venit cu propunerea de a pune două linguri de făină în el pentru a-l îngroșa, în timp ce Garțiela nu a fost de acord, spunând că mai bine fac scovergi și astfel au mâncare mai consistentă. Ideea ei a fost însă susținută și de Mihai Onicaș.

”Nu înțeleg de ce toată lumea are ceva cu Grațiela”

De la acest lucru, discuția a degenerat, ajungându-se din nou la supărări și lacrimi. Grațiela a izbucnit în plâns și a început să țipe, acuzând că ar fi fost jignită de Elena. Andrei Duban, soțul Grațielei, a fost extrem de afectat de situație, iar într-o intervenție telefonică la FanArena a spus tot ce a simțit:

”Nu înțeleg de ce toată lumea are ceva cu Grațiela, ea este o fire mai sensibilă, de ce se dă atât în ea?…Eu nu am nimic cu nimeni, dar nu mi se pare corect ce se întâmplă! Nici nu vreau să mă gândesc cum se simte ea acolo! Am văzut-o cu lacrimi în ochi… Elena în schimb are o imagine curată…”, a spus pe un ton ridicat actorul, care, tot el, cu doar două zile înainte de conflictul din Republica Dominicană, pe adresa lui de socializare, a scris ”Bravooo, Elena”, pentru punctele aduse de aceasta la echipă.

Grațiela și Elena nu sunt însă la prima ceartă. Soția lui Andrei Duban a fost extrem de supărată pe cântăreață, după ce aceasta i-ar fi reproșat că nu este o actriță talentată. La rândul ei, Grațiela a făcut referiri la cariera ei muzicală.

”În ultimul an, la câte piese de teatru ai fost? În ultimii doi ani, câte melodii ai scos? Știi câte premiere am scos eu? Deci, te rog frumos…Eu îmi văd de treaba mea, ca să nu iasă ceva urât. A văzut că eu gătesc…ți-am zis că nu am nevoie de ajutor. Nu te speli pe mâini, eu mă spăl de fiecare dată când merg la baie. În afară de Cezar, tu te-ai certat cu toată lumea”, i-a replicat Grațiela colegei sale din Republica Dominicană.