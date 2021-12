Andreea Tonciu, la spital pe final de an. Ce problemă are concurenta Survivor România

Andreea Tonciu trece prin momente dificile la final de an, confruntându-se cu probleme de sănătate. Vedeta a ajuns de urgență la spital, de unde a postat imagini cu medicii care-i ofereau primul ajutor. Veste proaste par a se ține scai de brunetă, care a primit vestea că o persoană dragă din viața ei a încetat din viață cu o zi înainte de Ajunul Crăciunului. Mai multe detalii despre starea actuală a concurentei „Survivor România 2022“, în continuare.

Andreea Tonciu le-a dat emoții internauților pe final de an, după ce a anunțat că a ajuns de urgență la spital. Vedeta a acuzat dureri groaznice de ureche, după ce cu o zi înainte se plângea că este răcită. Și asta nu e tot! Chiar cu o zi înainte de Ajunul Crăciunului, bruneta a afat că o persoană apropiată ei a decedat.

Anul 2021 nu a fost unul tocmai fericit pentru soția lui Daniel Niculescu, fiind pusă la încercare de viață, întâmpinând numeroase probleme, multe dintre ele legate de sănătate.

Ieri, în timp ce gătea, vedeta și-a dat seama că nu mai aude cu o ureche, crezând că ar putea avea otită. Pe cale de consecință, aceasta a mers la spital pentru a-și face un control și pentru a afla ce este de făcut în această situație.

„Bună dimineața dragilor! Țin să vă anunț că am un sfârșit de an foarte prost. Începând de pe data de 23 decembrie îmi merge din ce în ce mai rău. Ca orice femeie, m-am apucat și eu de gătit de dimineață, și ce credeți, mă duc acum la spital. După ce că sun răcită, nu aud cu o ureche, cred ca am otită.

Am avut atât de multe probleme în ultima perioadă, încât abia aștept să se termine acest an păcătos. Sunt așa foarte stresată, abia aștept să intrăm în noul an“, a spus Andreea Tonciu pe Instagram.