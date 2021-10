Clipe grele pentru Andreea Tonciu, după ce a luat covid. În ce stare se află, alături de familia infectată

Andreea Tonciu are parte de momente grele după ce fost testată pozitiv cu COVID-19. Aceasta i-a speriat pe fani. Care este starea de sănătate a fostei concurente de la ‘Bravo, ai stil’?

Familia Andreei Tonciu are parte de momente grele. Aproape niciun membru nu a scăpat de infecția cu noul coronavirus. Mulți oameni s-au îmbolnăvit în ultima perioadă în România, iar printre aceștia își fac loc și vedetele care povestesc internauților ce li se întâmplă.

Printre numele cunoscute care au fost testate pozitiv cu virusul chinez se află și Andreea Tonciu, împreună cu toată familia ei. Cei care au reușit să se ferească de boală sunt tatăl și fetița vedetei.

În timpul acesta, ea, mama, sora și soțul se află în carantină și primesc tratament. Bucuria imensă pentru vedetă este că părintele său nu s-a infectat pentru că pentru el ar fi putut fi fatal din cauza faptului că suferă de diverse afecțiuni.

„Covid am făcut anul acesta în martie! A fost o formă ok, nici foarte grea, dar nici ușoară. Nu am ajuns însă la spital. Am trecut cu bine peste tot. Am avut toată familia, în afară de tatăl meu.

Dacă tata avea coronavirus era o problemă foarte mare. El are și probleme medicale. Dar l-a ferit Dumnezeu! În rest a avut și mama, și soră-mea, și eu, și soțul. Rebecca nu a avut și a stat cu mine non-stop, a dormit cu mine. Îi făceam teste aproape zilnic și nu a avut!”, a povestit Andreea Tonciu, pentru Click.ro.