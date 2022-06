Andreea Răducan a recunoscut ce a făcut cu banii din gimnastică: „Merit asta”

Andreea Răducan a recunoscut ce a făcut cu banii din gimnastică. Multipla campioană olimpică și mondială de gimnstică este, la ora actuală, o femeie matură, căsătorită și cu doi copii minunați. Cu o carieră de invidiat, fosta gimnastă, ajunsă la 38 de ani, a adunat suficientă avere din banii câștigați ca sportivă. Andreea Răducan a dezvăluit ce anume a făcut cu sumele câștigate ca gimnastă.

Andreea Răducan a recunoscut ce a făcut cu banii din gimnastică. Fosta mare sporti a câștigat numeroase premii de-a lungul carierei de gimnastă. A primit medalia de aur pe echipe și argint la sărituri la Jocurile Olimpice din 2000, de la Sydney, și a câștigat cinci titluri mondiale, o medalie de argint şi una de bronz, la Campionatul Mondial.

Andreea Răducan lucrează la Fundația Olimpică Română încă din 2006 și își dedică timpul proiectelor sportive, printre acestea numărându-se și Cupa de Gimnastică „Andreea Răducan”. Între 2017 și 2019 a fost președintele Federației Române de Gimnastică.

Fosta campioană și-a întemeiat o familie cu Daniel Tandreu și sunt părinții a doi copii frumoși: Amira Sophia, care în toamnă împlinește 5 ani, și Andrei Filip care în luna august va face 3 ani.

Andreea Răducan și-a găsit echilibrul în armonia unei familii minunate. Mamă a doi copii, ea nu a exclus posibilitatea de a avea un al treilea. Fosta gimnastă consideră că rolul de mamă este cel mai frumos din viața unei femei.

Andreea Răducan s-a dovedit a fi și un om chibzuit cu banii. A câștigat sume importante în cariera ei, dar nu i-a aruncat „în vânt”. Recunoaște că e „o tipă destul de calculată” și mai consideră că merită tot ce are, pentru că a făcut totul pe munca ei.

„Sunt o tipă destul de calculată și atentă, tocmai pentru că am muncit foarte mult pentru banii pe care i-am câștigat încă de copil. Am reușit să cheltuiesc banii destul de chibzuit. Am considerat că este înțelept – înainte de orice alt lucru pe care aș putea să îl fac – să-mi cumpăr o locuință care să fie a mea și asta am și făcut cu banii pe care i-am câștigat după încheierea activității competiționale. Tot ceea ce am agonisit.

Important este să am casa mea, să am o mașină foarte bună cu care să merg în siguranță, nu să epatez, căci nu sunt genul, să pot poate să merg în locuri în care mi-au plăcut foarte mult, pe care le-am vizitat atunci când eram gimnastă, dar nu am putut să mă bucur îndeajuns de mult de ele și cam asta cred că a fost, nu ceva ieșit din comun. Nu sunt genul să epatez, dar îmi doresc să am un confort din toate punctele de vedere, pe care îl consider necesar. Dacă mă gândesc la efortul depus încă de copil, cred că merit asta. Tot ceea ce am agonisit vine din efortul propriu și îmi dă o satisfacție fără doar și poate”, a spus Andreea Răducan, pentru revista VIVA!.