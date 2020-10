Andreea Marin, totul despre noua emisiune de la TVR: „Studioul e superb, mi-au dat lacrimile!”

Andreea Marin a revenit ”acasă”, la TVR, după o lungă pauză, unde va prezenta emisiunea ”Nu există nu se poate”. Surpriza grilei de toamnă a postului național va aduce în fața telespectatorilor un program în care Andreea Marin va sta față în față cu „oameni adevărați, în poveștile cărora privitorii se vor regăsi negreșit”.

Emisiunea căreia îi va fi gazdă se numește ”Nu există nu se poate”. Titlul este inspirat de vorba tatălui ei, devenită în timp motto-ul său în viață. Surpriza grilei TVR2 va debuta în data de 12 octombrie și va fi prezentă de luni până joi, de la orele 18.00.

Fiindcă este o persoană atentă la detalii și dorind ca totul să iasă perfect, noul proiect a ținut-o departe de fiică și partnerul de viață. Prezentatoarea TV s-a implicat cu totul în noua sa emisiune, de la cazurile prezentate, până la decorul studioului. În ceea ce privește cadrul, imaginile vorbesc de la sine. Spectacol și extravaganță, cu tușe de galben și alb, proiectate pe un fundal negru elegant, statuete suspendate, fotolii în formă de floare și câte și mai câte alte obiecte de design premiate în jurul lumii, îndrăznețe, ieșite din comun.



„Studioul emisiunii Nu există nu se poate! este absolut superb, mi-au dat lacrimile când am văzut ce au putut realiza colegii mei din TVR în timp atât de scurt, pornind de la o idee la care țineam tare mult, o visam de multa vreme, am căutat inspirație în afara țării. Surpriza e că a ieșit mult mai bine decât îmi imaginam! Nu e un decor de televiziune cum v-ați obișnuit, e o nebunie frumoasă!

Aici se regăsesc obiecte de design premiate în jurul lumii, îndrăznețe, ieșite din comun. De pildă, când îți îndrepți privirea în sus, vezi zburând, pur și simplu, un candelabru îmbrățișat de silueta divină a unei femei, e o creație de design interior fascinantă, premiată la nivel internațional, impresionantă, care domină vizual întregul studio. Fotoliile pe care stam sunt creații ale aceluiași autor, practic eu și invitații mei suntem îmbrățișați de fotolii-flori”, a declarat Andreea Marin pentru Click!

„Nu mi-a fost deloc ușor. Sunt fericită, am simțit sprijinul familiei, dragostea lor. Fetița mea a înțeles câtă nevoie am să mă sprijine, să aibă răbdare cu mine așa cum și eu am cu ea zi de zi, iar Adrian mi-a fost aproape și a preluat mult din sarcinile de pe umerii mei, căci noi construim și pe alte direcții simultan, chiar dacă în această perioada el e plecat cu propria misiune ca însărcinat cu afaceri în Oman. Am vorbit și ne-am sprijinit reciproc mai mult decât când e acasă. Abia aștept să se întoarcă, mai e puțin și suntem din nou împreună”, a declarat vedeta pentru sursa numită.