Andreea Marin, declarație uluitoare despre iubitul ei, după 3 ani de relație. Adrian Brâncoveanu ocupă un loc special în viața ei

Andreea Marin traversează o perioadă fastă a vieții, iar relația cu iubitul său mai tânăr, Adrian Brâncoveanu, devine tot mai serioasă. La trei ani de când cei doi își trăiesc frumoasa povetse de dragoste, vedeta de 45 de ani a făcut o mărturisire neașteptată despre tânărul diplomat.

Andreea Marin, declarație uluitoare despre iubitul ei, după 3 ani de relație.

Relația dintre Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu este tot mai serioasă și nu ar fi exclus să bată clopote de nuntă în viitorul apropiat. Recent întoarsă dintr-o vacanță exotică alături de iubitul cu zece ani mai tânăr, vedeta a făcut o mărturisire uluitoare pentru revista Ciao, menționând că și-a găsit sufletul pereche.

”E sufletul meu pereche. Am trecut și prin greu, am trăit mult timp la distanță și, până acum, le-am depășit pe toate, am traversat și momente de fericire unice, de neuitat pentru o viață, în acești 3 ani de când suntem împreună”, a declarat Andreea Marin despre Adrian Brâncoveanu.

Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu au fost în vacanță în Bali

Andreea Marin a ales să-și petreacă vacanța în Bali, o destinație de vis. Aceasta s-a răsfățat în fața camerei de luat vederi, în inima pădurii, așa cum descria vedeta pe Facebook locul ales, bineînțeles, în compania iubitului ei.

”O experiență extraordinară trăită azi, în Bali, și știți ca nu folosesc acest cuvânt prea des, nu-mi place sa exagerez în niciun chip. Locuim în Ubud, în inima pădurii, într-un loc parcă desprins din rai, nici nu am bănuit ce alegere incredibilă am făcut, pe baza unor imagini care nu exprimă fidel realitatea, nu poate fi descrisa nici în cuvinte! Pacea deplina, echilibrul, înțelepciunea, frumusețea naturală și căldură umană sunt vorbele ce creionează portretul acestui loc de poveste”, a scris Andreea Marin pe Facebook.

Andreea Marin se iubește de trei ani cu Adrian Brâncoveanu

Andreea Marin a mai fost căsătorită de trei ori până acum, iar în urmă cu trei ani aceasta a început o nouă poveste de dragoste.

Reamintim că Andreea Marin l-a întâlnit pe Adrian Brâncoveanu, la vremea aceea consulul României în Libia, după ce a încehiat căsnicia cu Tuncay Ozturk. Vedeta de televiziune a făcut sacrificii timp de doi ani pentru a menține relația cu diplomatul care, la vremea acea locuia în Africa. De ceva timp, iubitul vedetei s-a mutat la București, nemaifiind nevoie să aibă o relație la distanță.