Andreea Marin, înger și demon în București. Ce a făcut vedeta de la TVR

Andreea Marin, celebra ”Zâna Suprizelor”, atunci când vine vorba de regulile de circulație nu prea e cuminte. Vedeta TV a fost surprinsă, la volanul unui bolid de 80.000 de euro încălcând o regulă elementară de circulație.

Dacă pe platourile de filmare din TVR Andreea Marin respectă anumite reguli, se pare că cele de circulație mai puțin. Recent vedeta a fost surprinsă încălcând una din cele mai elementare reguli din Codul Rutier, de parcare.

La volanul bolidului ei, un BMW de 80.000 de euro, Andreea Marin a tot căutat un loc de parcare. Nu a găsit unul, așa că a decis să caute în altă parte. În cele din urmă a decis să parcheze exact în dreptul unui semn de circulație care interzicea acest lucru.

Cei care au urmărit tot evenimentul au putut observa, la un moment dat, cum enervată sună și, conform paparazii cancan.ro, Andreea Marin ar fi sunat să ceară desființarea semnului respectiv. Din păcate, nu s-a materializat dorința vedetei. Dar, trebuie să ținem cont că regulile de protecție le-a respectat, purtând masca din momentul în care a coborât din mașina personală, parcată ilegal.

O lungă perioadă, Andreea Marin nu a mai avut niciun proiect în televizunea. Dar a decis să revină cu un nou format, tot cu tematică socială. Poriectul nu este difuzat pe TVR 1, ci pe TVR 2. Noul proiect se numește ”Nu există nu se poate! cu Andreea Marin”, și din ”12 octombrie, de luni până joi, seară de seară, o oră e a noastră împreună, chiar înainte de știri, pe TVR2: ora 18”, anunța vedeta pe Facebook.

Proiectul editorial aduce în fața telespectatorilor TVR 2 oameni care au realizări imposibile, din diferite zone sociale. De la asociații care au reușit în dezvoltarea un proiecte importante, și până la persoane care au realizat imposibilul în viața lor. Este o revenire interesantă a vedetei pe micul ecran.

După ce timp de 8 ani, din 1999 și până în 2007, a fost gaza celebrei ”Surprize, Surprize”; Andreea Marin a acceptat noua provocare, având mână liberă în conceperea formatului și a subiectelor difuzate în noua emisiune.

”În primul rând, propunerea TVR ca eu să fac un format, având libertatea să îl concep aşa cum cred de cuviinţă, nu am simţit nicio limitare, dimpotrivă, am avut tot sprijinul. Am scris un format concret, este exact ce am gândit.

Am avut dorinţa ca decorul să fie într-un anume fel, este aşa cum l-am visat, ba chiar a ieşit mai bine decât mi l-am imaginat”, declara Andreea Marin despre noul proiect.