Andreea Marin, în lacrimi la tv. Ce a făcut pe vedeta TVR să izbucnească în plâns

Cu o experienţă de aproape trei decenii în televiziune, Andreea Marin a izbucnit în plâns, la TV. Ce spune vedeta de la TVR despre momentul care a emoţionat-o atât de mult?!

Deşi are o experienţă de 27 de ani în faţa camerelor şi a învăţat, în timp, să îşi ţină în frâu emoţiile, invitata din această seară a emisiunii “Nu există nu se poate” a dezarmat-o. Femeie puternică şi cu stăpânire de sine, Andreea Marin s-a lăsat pradă emoţiilor şi a izbucnit în plâns, fără să o mai intereseze că este filmată.

“Am trăit și asta: de la primul cuvânt fata în faţă cu invitata mea de azi, am izbucnit în plâns. Nu m-am emoționat doar puțintel, nu am lăcrimat pe ascuns, pur și simplu ceva adânc în mine s-a deblocat și am plâns de-a binelea. Credeam că experienţa – 27 de ani de televiziune și mulți dintre ei cu formate cu emoție puternică – va fi aliatul meu. Dar… Până la urmă sunt om”, a scris vedeta TVR, pe contul său de Instagram.