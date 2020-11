De ce a revenit, de fapt, Andreea Marin la TVR. Ce a explicat vedeta

Revenirea Andreei Marin pe sticlă, chiar în cadrul postului care a consacrat-o, TVR, a fost o veste uimitoare pentru publicul ei, care o aștepta de multă vreme ”acasă”. ”Nu există nu se poate” este titlul emisiunii, fiind vorba tatălui ei, devenită ulterior motto-ul vieții sale. Dar nu nostalgia spectacolului în direct sau adrenalina transmisiunilor live au făcut-o să se întoarcă, ci mâna liberă pe care șefii i-au dat-o în a-și creiona un format după cum crede de cuviință.

Andreea Marin, despre motivele revenirii la TVR

Andreea Marin a putut fi urmărită pe sticlă, în primăvara lui 2016, cu un proiect propriu, înainte de o mare pauză. Emisiunea sa, ”Prețuiește viața”, s-a terminat repede, în luna martie a acelui an. Ea a scris scenariul, ea a gândit subiectele și a ales cadrele pentru montaj, a făcut interviurile, a fost șofer și a stabilit contractele de sponsorizare, supervizând îndeaproape întregul proiect. La fel s-a întâmplat și acum, în cea mai mare parte. Revenirea îndelung așteptată a venit pentru Andreea ca o gură de aer, pe care a mânuit-o cum a dorit, acesta fiind și motivul pentru care a acceptat să fie din nou gazda unei emisiuni pe TVR.

„În primul rând, propunerea TVR ca eu să fac un format, având libertatea să îl concep aşa cum cred de cuviinţă, nu am simţit nicio limitare, dimpotrivă, am avut tot sprijinul. Am scris un format concret, este exact ce am gândit. Am avut dorinţa ca decorul să fie într-un anume fel, este aşa cum l-am visat, ba chiar a ieşit mai bine decât mi l-am imaginat. Iar echipa închegată. Nu aş putea să fiu mai recunoscătoare, sincer! Mulţumesc!”, a declarat Andreea Marin într-un interviu pentru OKmagazine.ro.

„Sunt fericită să simt acel val de simpatie și încredere”

Deși de la debutul în televiziune au trecut 26 de ani, prezentatoarea TV recunoaște că a avut ceva emoții, dar de o altă natură azi: „Emoţiile sunt de altă natură azi, pentru că acum nu mai sunt copilul de altădată, ci omul care a confirmat în timp şi de la care publicul aşteaptă ceva bun, creat cu respect, bun simţ şi emoţie.

Oamenii trimit mii de mesaje zilnic pe reţelele mele de socializare şi înţeleg limpede un mesaj care sună cam aşa: în sfârşit, vom vedea ceva pe sufletul nostru! Mesajele sunt copleşitor de multe şi, fiind publice, vă e la îndemana să le vedeţi. Zi de zi, în ultima lună. Sunt fericită să simt acest val de simpatie şi de încredere, după atâta timp. Chiar simt că sunt din nou… acasă”.