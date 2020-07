Andreea Marin, apariție șoc la TV. Nu a acceptat să vină altfel

În martie, momentul zero al declanșării pandemiei în România, a fost motiv pentru multe vedete autohtone să iasă în față și să empatizeze cu medicii din prima linie, dar și cu pacienții infectați cu noul coronavirus. Printre acestea s-a numărat și Andreea Marin, celebra vedetă de televiziune.

În martie Andreea Marin a fost în centrul unei dezbateri publice foarte aprinse din mediul online. Ea fusese acuzată că este mai bine echipată decât medicii, în actualul context al pandemiei generate de coronavirus. Fiind criticată de o parte din cei care i-au urmărit postările în mediul online pentru acest lucru, Andreea Marin, a decis să le răspundă printr-un comentariu, cel puțin acid, la acuzațiile aduse, aceasta declarând că:

„Nu o să mă scuz că am primit în dar o mască și mă protejez, fiind ore în șir în mijlocul a zeci de oameni, că să coordonez un convoi umanitar pe care nu am nicio obligație să îl fac, ci fac pentru că simt. Nu sunt la concurență cu nimeni. Nu ne întrecem aici. Eu am stat multe ore. Doamna doctor a venit doar să preia donația și a plecat. E cu totul alt nivel de expunere. Nu simt nevoia să vă dau explicații, dar simt nevoia să vă trezesc la realitate: dvs stați și comentați, în timp ce eu muncesc voluntar, fără să fiu obligată, pentru că îmi pasă. Puteți face mai mult”, a transmis Andreea Marin.