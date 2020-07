Andreea Marin, declarație superbă de dragoste. Mesajul „Zânei” de la TVR

Andreea Marin iubește și e iubită la maximum! Acesta se bucură de cea mai fericită perioadă din viața sa și arată cu mândrie asta. Ce declarație de dragoste i-a făcut fosta prezentatoare de televiziune iubitului său?

Andreea Marin este foarte transparentă cu lucrurile pe care le simte. Unii din fanii săi au susținut de-a lungul timpului că i-a inspirat să declare sincer stările prin care trec sau să mulțumescă ori să spună des – Te iubesc – . Vedeta i-a surprins pe cei care o urmăresc în mediul online cu câteva rânduri deosebite, pline de dragoste, dedicate bărbatului lângă care și-a găsit liniștea. Bruneta trăiește o frumoasă poveste alături de Adrian Brâncoveanu. Pentru a-i mulțumi pentru cuvintele frumoase și faptele deosebite pe care le-a făcut pentru ea în anii aceștia Zâna i-a oferit un mesaj special de ziua sa de naștere.

”Te trezești într-o zi îmbrățișând un om drag și înțelegi că acolo e locul tău. O mână se joacă în părul tău. Un zâmbet pornește firesc din colțul gurii tale. Ce altă fericire să vrei? Așa se întâmplă, viața te oprește lângă un om pe care să-l iubești”, a fost mesajul acesteia de pe Instagram. Fosta prezentatoare de televiziune nu se gândește prea curând să facă alte detalii publice, iubitul său nedorind să fie în lumina reflectoarelor.

„Sunt ca nisipul clepsidrei, care poate fi timp numai în cădere (…) E sufletul mereu pereche. Am trecut şi prin greu, am trăit mult timp la distanţă şi, până acum, le-am depăşit pe toate, am traversat şi momente de fericire unice, de neuitat pentru o viaţă, în aceşti 3 ani de când suntem împreună. Am învăţat să mă respect şi să mă iubesc şi pe mine, nu să mă aşez în cuplu mereu pe ultimul loc. Atunci transmiţi mesajul că… merge şi aşa. Nu îmi doresc o relaţie de compromis”

Andreea Marin