Andreea Marin, adevărul despre problemele cu Mihaela Rădulescu: „Am încercat să fiu un om civilizat, dar n-am avut cu cine”

Războiul dintre cele mai cunoscute dive ale televiziunii din România pare să nu se încheie vreodată. Andreea Marin a spus adevărul despre relația ei cu Mihaela Rădulescu. Ce anume a deranjat-o pe Zâna Surprizelor la atitudinea prezentatoarei de la Ferma și cum comentează jignirile pe care Mihaela i le-a adus, în timpul conversației controversate dintre ea și fostul ei soț.

Fosta Zână a Surprizelor a făcut o serie de dezvăluiri șocante despre relația ei cu Mihaela Rădulescu. Andreea Marin susține că, deși se cunosc de mai bine de 20 de ani, cele două foste soții ale lui Ștefan Bănică nu reușesc să se înțeleagă nici în ziua de azi. Actuala parteneră a lui Adrian Brâncoveanu i-a mărturisit lui Mădălin Ionescu, în cadrul emisiunii pe care o moderează la Metropola TV, că în ciuda încercărilor brunetei de a păstra o relație cordială, cele două dive nu au reușit să revină la sentimente mai bune, una față de cealaltă.

De asemenea, Andreea Marin a comentat despre mesajele dintre Mihaela Rădulescu și fostul ei soț, care au apărut în presă acum câteva luni, în care prezentatoarea de la Ferma o numea „vită” și alte apelative jignitoare pe vedeta de la TVR.

Eu am fost umană tot timpul și chiar am încercat să fac lucrurile să meargă… Dar după o asemenea apariție în presă… Asta e, e alegerea fiecăruia. Eu nu am mai auzit așa ceva, e incredibil. Era supărată că aveam o realizare. Atât a putut ea gândi în acel moment. Am simțit atunci că intuiția mea e bună, eu văd oamenii așa cum sunt! Întotdeauna.