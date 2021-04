Accidentul rușinos de care Andreea Marin nu uită. Toată țara a văzut-o în această ipostază (exclusiv)

Andreea Marin a fost moderatoarea emisiunii ”Surprize, surprize”, difuzată de canalul TVR1, în perioada 1999-2007. Desigur că, timp de opt sezoane, atât în fața camerelor, cât și în culise, s-au format multe amintiri. Unul dintre episoadele memorabile a fost legat chiar de Ziua Păcălelilor. Întâmplarea a marcat-o și până și azi își amintește cu lux de amănunte cele petrecute de 1 Aprilie în platoul show-ului fenomen.

Andreea Marin a rememorat accidentul de la TVR, din platoul emisiunii ”Surprize, surprize”

Andreea Marin se afla în al doilea an de la lansarea emisiunii ”Surprize, surprize”, care avea să îi aducă un succes fulminant. Colegii din echipa tehnică au schimbat atunci decorul, iar când trebuia să coboare pe o scară, în timp ce saluta spectatorii și telespectatorii, a alunecat.

„Cred că au trecut douăzeci de ani de atunci şi tot nu am uitat momentul. De fapt, nici nu am cum să-l uit fiindcă m-a marcat o bună bucată de vreme. În plus, m-a văzut o ţară întreagă, aşa că nici măcar să-l neg nu pot şi nu are niciun rost.

Întâmplarea a făcut ca sezonul din acel an să plece la drum chiar într-o zi de întâi aprilie. Iar colegii din echipa tehnică au pus la punct un decor nou, frumos, aşa cum şi-l aminteşte toată lumea. Trebuia să cobor pe o scară, destul de înaltă, de câţiva metri, salutându-i în acelaşi timp şi pe cei din sală, dar şi pe cei din faţa televizoarelor.

Nu mi s-a părut niciun moment ceva periculos, dar după aceea aveam să câştig mult mai multă experienţă, decât credeam. Şi asta fiindcă scara, fiind nou-nouţă, era şi extrem de alunecoasă. Iar asta avea să-mi fie uşor potrivnic, ca să nu zic altceva”, își amintește Andreea Marin, într-un interviu pentru Impact.

A reușit să evite dezastrul