Andreea Mantea, trasă la răspundere de fiul ei, David: “Ți se pare normal să glumești așa cu oameni pe care nu-i cunoști?” EXCLUSIV

Andreea Mantea reușește să îmbine armonios cariera în televiziune cu rolul de mamă pentru David, fiul ei în vârstă de 8 ani. De ceva vreme, puștiul are comentarii acide la adresa mamei sale, purtându-i o grijă aparte. Prezentatoarea reality-showului Casa iubirii se amuză pe seama reacțiilor lui.

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, vedeta Kanal D ne-a povestit un episod amuzant în care fiul ei i-a atras atenția că nu trebuie să glumească așa cu oameni pe care nu-i cunoaște.

Andreea Mantea a fost prezentă, zilele trecute la Gala TVmania, unde a luat premiul pentru “Cea mai activă vedetă tv în online”.

“Având în vedere că unele premii sunt luate de mine personal și unele premii sunt pentru emisiunile pe care le-am prezentat de-a lungul acestor ani în televiziune, am făcut o înțelegere și ale mele sunt la mine și ale noastre sunt la Kanal D. Dar mă gândesc să le iau de la Kanal D, să le duc la Casa Iubirii. Am pregătit un raft așa de frumos și vreau să pun acolo cât mai multe premii de genul ăsta”, ne-a spus prezentatoarea TV.

Prezentatorea reality-show-ului “Casa iubirii” ne-a spus că, în general, este sub lupa lui David, care, înainte să iasă pe ușă, îi spune ce i se pare nepotrivit.

Un episod amuzant s-a petrecut după nunta colegul ei, Bursucu. O discuție nevinovată între Andreea Mantea și șoferul de la uber a fost analizată de fiul ei ulterior.

“Am fost la nuntă la Bursucu. Și eram în uber, am plecat de la nuntă: eu, Simona Pătruleasa și David. Am luat o sticlă de apă, îmi era foarte sete și exact la plecare am luat o sticlă de apă, am deschis sticla într-un final și am dat să beau.

Și a luat o groapă șoferul și am spus: aoleu, stați ușor, că nu vreau să ajung fără dinți, nu știu ce am zis, nici nu contează, am zis ceva. Hihihi, a râs toată lumea! Ajungem la hotel, ne despărțim de Simona, ea stătea la erajul 1, eu la 2, ea înaintea mea a coborât din lift.

Rămân singură în lift cu David și zice: “Ți se pare normal să glumești așa cu oameni pe care nu-i cunoști?” Dar ce am făcut greșit? Și el zice: “Dar cum? Parcă ați râs prea mult! Parcă s-a râs prea mult!” Mamă, dar așa suntem. “Da, dar nu cu oameni pe care nu-i cunoști!”, a povestit, pentru Playtech Știri, Andreea Mantea, precizând că David a așteptat să poarte discuția când au rămas doar ei doi.

“Nu știu de la cine a învățat asta, că de la mine nu. Eu, dacă sunt undeva cu el, mă aplec și zic: dacă îți dau un pumn (râde), dar zâmbind. Dacă nu lași asta acum, în acest moment, plecăm acasă!”, ne-a povestit ea cum funcționează lucrurile când sunt în public.

“Suntem speciali, împreună suntem de comă”, a conchis ea.