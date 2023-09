Andreea Mantea, despre iubit și superstiția ei bizară. Ce face când vede un păianjen alb sau negru VIDEO EXCLUSIV

Andreea Mantea este fără doar și poate una dintre cele mai frumoase și apreciate femei din showbiz-ul autohton. Andreea are cu ce se lăuda, atât pe plan profesional, cât și pe cel personal, căci are o carieră de invidiat în televiziune, fiind prezentatoarea emisiunii “Casa iubirii” de la Kanal D, Mai mult decât atât, are un fiu minunat pe nume David, care o face mândră și fericită în fiecare zi. Așadar, se poate declara o femeie împlinită, dar mai puțin pe plan sentimental, pentru că Andreea nu a găsit încă bărbatul potrivit. Într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, Andreea Mantea ne-a spus ce înseamnă, de fapt, dragostea pentru ea, dar și ce calități ar trebui să aibă viitorul său partener.

Andreea Mantea, totul despre dragoste: “Este dragostea ușoară?”

La vârsta de 36 de ani, Andreea Mantea are încredere că în viitor își va găsi partenerul ideal. În trecut, prezentatoarea a format un cuplu cu luptătorul Cristi Mitrea, iar din dragostea lor a venit pe lume David. La scurt timp, Andreea și Cristi s-au despărțit, însă vedeta TV nu a încetat să creadă în iubire.

În exclusivitate pentru Playtech Știri, Andreea Mantea ne-a vobit despre dragoste și ne-a afirmat că iubirea nu este ușoară.

Playtech Știri: Cum merg filmările pentru “Casa iubirii”? Am văzut că apar controverse între concurenți!

Andreea Mantea: Filmările sunt superbe, sunt minunante. Se întâmplă lucruri noi în fiecare zi. Este dragostea ușoară? Ai văzut vreodată că este totul atât de simplu? Dar este frumos și este intens. E greu și cu iubirea asta… Iubirea este cel mai complex sentiment creat veodată!

Playtech Știri: Ce calități ar trebui să aibă viitorul tău partener?

Andreea Mantea: Bărbatul de lângă mine…nu m-am gândit, nu pot să îți răspund, pentru că nu m-am gândit la întrebarea asta.

Astfel, în ceea ce privește viața ei amoroasă, Andreea Mantea a preferat să rămână discretă întrebărilor.

Te-ar putea interesa și: Andreea Mantea primește scrisori și bilețele de dragoste în fiecare zi. Cine îi scrie, ce surpriză emoționantă VIDEO EXCLUSIV

Am aflat care sunt cele mai mari superstiții ale Andreei Mantea!

Andreea Mantea crede în superstiții, iar noi am aflat care este cea mai mare superstiție a sa!

Playtech Știri: Ce superstiții ai?

Andreea Mantea: Cred că o să ne găsească seara de mâine, nici nu știu cu ce să încep. Dacă îmi iese un păianjen în cale, în funcție de culoarea lui, știu dacă o să primesc o veste bună sau rea. Dacă este alb, înseamnă că va fi o veste bună, atunci mă grăbesc să îl omor ca să primesc vestea mai repede, iar dacă este negru, fug eu de el. Sau dacă auzi un țiuit în ureche și tu știi care ureche, cineva trebuie să ghicească ce ureche îți țiuie, întrebi sau suni, iar dacă nu ghicește înseamnă că te vorbește de rău, dacă ghicește, te vorbește de bine.

David a început un nou an școlar! Andreea Mantea este emoționată!

Andreea Mantea: David intră în anul 3. Este la o școală privată, practic este clasa a doua. Este descurcăreț și responsabil. În vacanța de vară nu prea a fost dornic de teme, dar îl înțeleg, crește și nu mai este atât de dornic de școală și de teme.

Te-ar putea interesa și: De ce plânge mereu Andreea Mantea după filmările de la ”Casa Iubirii”. Cum gestionează situația: ”Dacă nu o fac, răbufnesc acasă!” VIDEO EXCLUSIV