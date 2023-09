Cum a slăbit Andreea Mantea 10 kilograme, fără vreun efort. A mâncat chiar și slănină cu ceapă

Silueta Andreei Mantea este invidiată de o mulțime de femei. Acestea se întreabă cum reușește celebra prezentatoare să se mențină. Vedeta a dezvăluit secretul. În acest fel a reușit să slăbească 10 kilograme.

Mâncatul sănătos este cheia slăbitului. Acest lucru a fost confirmat de-a lungul timpului de o mulțime de medici și chiar de vedete. Printre acestea se numără și Andreea Mantea, care a reușit să slăbească 10 kilograme fără prea mare efort. Mai mult, diva susține că nu s-a abținut de la consumarea niciunui aliment.

Prezentatoarea a mărturisit că, inițial și-a dorit să slăbească 15 kilograme, însă a reușit să dea jos doar 10. Diva mărturisește că s-a urcat pe cântar în fiecare dimineață.

”Păi ce… crezi că am dormit? În toată perioadă asta de când am zis din cele 14-16 kilograme nu mai știu exact câte au fost, am dat vreo 10, 9 pe acolo. Sunt dimineți și dimineți… când mă cântăresc și e diferență mare… cred că e reținere de apă, nu știu ce e. Dar nu mă grăbesc, sunt pe drumul cel bun și e bine. Nu țin dietă, ci pur și simplu încerc să mănânc sănătos. Dimineața avem voie să mâncam orice… chiar și slănină cu ceapă, da, apoi salate, grătar, mănânc cât mai sănătos.”, a spus Mantea pentru Ciao!