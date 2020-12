Andreea Berecleanu, reacție neașteptată după plecarea de la Antena 1. Vedeta a dezvăluit tot

La începutul anului, şoca pe toată lumea cu anunţul părăsirii pupitrului de la Observator. La opt luni după plecarea de la Antena 1, Andreea Berecleanu are o reacţie neaşteptată. Vedeta a dezvăluit tot.

Plecarea Andreei Berecleanu de la Antena 1 i-a uimit pe telespectatorii care o urmăreau de 17 ani, seară de seară, la Observator. Aceasta a explicat atunci că doreşte să se concentreze pe afacerea soţului său – o clinică medicală de mare succes. La opt luni de la demisie, a decis să semneze cu o nouă televiziune – Prima TV.

“Am stat şi 8 ani în Pro TV, nu doar 17 în Antenă. Nu vreau să comentez încă o dată motivele plecării mele. Dar să fii sigură că nu am niciun regret. Am făcut cea mai bună alegere într-un context impus. Eu am fost un angajat disciplinat, fără, însă, a fi servantul nimănui. Performanţa a fost ce m-a interesat şi o bună colaborare în echipă. Eu nu pot funcţiona decât aşa”, a povestit Andreea Berecleanu, conform OK Magazine.