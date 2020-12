Andreea Berecleanu, adevărul despre reîntoarcerea la TV. De ce a ales Prima, de fapt

Andreea Berecleanu a intrat în pandemie luând o pauză de televiziune care atunci părea pe termen nedefinit. Cu toate acestea, s-a produs surpriza toamnei, revenind în forţă la pupitrul ştirilor Prima TV.

Andreea Berecleanu, adevărul despre reîntoarcerea la TV

După o pauză de opt luni în care s-a dedicat altor proiecte, Andreea Bere­cleanu revine pe sticlă, ca să prezinte principalul jurnal de ştiri al zilei, Focus 18, de luni până joi, la Prima TV. De altfel, este o nouă etapă în cariera sa jurnalistică de 27 de ani, dar şi un nou început, pentru care Andreea are tot entuzi­asmul, dar şi energia pozitivă. După ce a plecat de la Antenă, toată lumea credea că va sta departe de televziune, însă Andreea Berecleanu a uimit. S-a întors la vechea pasiune, și anume, aceea de a prezenta știrile. De ce a ales însă postul de televziune Prima Tv? Chiar ea a dezvăluit.

”Bunul simţ al celor cu care am purtat discuţiile. Ţi se pare puţin? Nu, te asigur că e o rară avis în această lume a patronilor de staţii TV”, a spus Andreea Berecleanu pentru revista OkMagazine.

”E o atmosferă relaxantă”

Cât a contat însă pentru ea aspectul financiar, atunci când a făcut această alegere?

”Este ultimul aspect pe care-l discut, în general. La fel de bine cum nu m-a interesat niciodată salariul cuiva. Sunt conştientă de imaginea şi experienţa mea, aşa încât nu am avut surprize neplăcute la acest capitol. Dar nu asta primează în alegerile mele”, a mai povestit Andreea Berecleanu. Aceasta a conturat ți atmosfera de noul loc de muncă, un loc care i se potrivește mănușă.

”Este o atmosferă relaxată, oamenii nu sunt încrâncenaţi, nu se bârfesc şi nici nu se victimizează. E un aer proaspăt adus de mulţi tineri jurnalişti, dar şi competent, adus de seniori. E o echipă echilibrată şi cu o energie bună”, a mai spus Andreea Berecleanu, care mărturisește că s-a sfătuit cu soțul ei în ce privește ervenirea la tv, însă decizia i-a aparținut în totalitate.

În paralel, Andreea Berecleanu are și un alt proiect. Este vorba despre ”Cooltour by Andreea Berecleanu”, de pe YouTube.

”Va merge mai departe, cu mare bucurie. Turismul care îmbracă „haine culturale“ înseamnă educaţie. Pentru mine asta este prioritar, este exact ce avem nevoie ca popor. O picătură într-un ocean, dar care mă face fericită. În plus, alături de un interlocutor ca Bogdan Teodorescu, emisiunea are deja valenţe de documentar. La fel am construit şi site-ul Estetica Premium, la fel şi canalul meu de Youtube şi conturile de social media”, a conchis Andreea Berecleanu.