Prima TV, schimbare de ultimă oră. Emisiunea fenomen care revine la TV

Prima TV trece printr-o schimbare uriașă! Ce decizie de ultimă oră a luat postul și care este emisiunea care va reveni în atenția publicului? Fanii show-ului care a dispărut o vreme de pe TV sunt extrem de încântați.

Schimbări uriașe la Prima TV!

Prima TV trece prin schimbări uriașe, iar printre acestea se numără noi personalități care le-au trecut pragul recent și noi emisiuni. Postul de televiziune se reinventează după ce a fost cumpărat. Acum, va aduce în atenția românilor una din cele mai iubite formate. După o pauză de mulți ani, show-ul Supernanny va aduce din nou lecții părinților care se confruntă cu probleme diverse cu copiii lor, conform paginademedia.ro. Castingul pentru emisiune a fost anunțat acum, iar noul sezon urmează să fie prezentat de Urania Cremene, expert în parenting. Aceasta este autoarea cărții All About Parenting, primul program dedicat părinților de la început de drum de la noi din țară. Specialistul și colegii săi din echipa All About Parenting au organizat în ultimii 5 ani mai bine de 2.000 de seminarii gratuite, conferințe și workshop-uri la care au participat peste 250.000 de părinți din toată România. Amintim că formatul a fost lansat pentru prima oară în anul 2005. În rolul de supernanny o aveam atunci pe nimeni alta decât Irina Petrea, care a cochetat și cu emisiunea „Consilier de familie”, unde ajuta cuplurile să comunice eficient și să-și repare problemele.

„Trăim vremuri complicate. Lumea se schimbă și… ne schimbă, dar prima grijă a noastră, a părinților, rămâne aceeași: copiii. Cum îi înțelegem? Cum ne înțelegem cu ei? Cum putem fi părinți perfecți într-o lume… imperfectă? Vom descoperi împreună secretele unei relații perfecte cu copiii noștri, pentru că și cei mari, ca și cei mici, au mereu de învățat. Chemați-mă cu toată încrederea în casele voastre și veți vedea că orice problemă are soluție și că ei, copiii, sunt mai cuminti decât credeți. V-aștept pentru înscrieri”

Urania Cremene

Sfaturile specialistului pentru părinți:

1. Primul sfat ar fi să-și organizeze cât mai bine ziua. Daca nu știi exact ce faci (cam) în fiecare moment al zilei, sfârșești prin a pierde controlul și asta devine copleșitor, este aproape imposibil să nu ajungi la epuizare. Program înseamnă că te culci cam la aceeași oră (și copiii la fel), te trezești cam la aceeași oră, știi în ce calup orar lucrezi, când te joci cu copiii, cât timp pentru ecrane au aceștia și la ce ore, samd.

2. Al doilea sfat ar fi să implice copiii în toate responsabilitățile casei. Este o oportunitate extraordinară acum, nu numai să-i facă să se simtă cu adevărat parte din familie, dar să le insufle o serie de abilitați de care au nevoie în această viață. Hai să stăm gratis împreună cu ei, să facem curat împreună, să se implice în udarea plantelor, îngrijirea unui animal de casă, și alte lucruri pe care le pot face, conform vârstei lor.

3. Al treilea lucru ar fi să își propună timp real de conectare pentru întreagă familie, cel puțin 1 ora, în fiecare seară. Joacă împreună, board games, totul după masa de seară, care tot în familie aș sugera să fie luată. Daca reușim să redevenim un nucleu, noi – familia, atunci toată lumea este bine. Cred cu tărie asta: daca noi suntem bine, și copiii sunt bine. (Sursa: hotnews.ro)