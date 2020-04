Andreea Berecleanu, în doliu. Mesajul care te face să plângi. ”Nu am știut că avea o suferință!”

Andreea Berecleanu este în doliu. Fosta prezentatoare de la Antena 1 a postat un mesaj cutremurător pe contul ei de socializare după ce a aflat că producătorul ei, Cristian Pavelescu, a murit.

Producătorul alături de care a lucrat aproape toată cariara ei și-a găsit sfârșitul după o luptă grea cu cancerul. Cristian Pavelescu era bolnav de multă vreme și cu toate acestea nu multă lume știa prin ce trece. Și-a dus boala cu demnitate, iar astăzi suferința i-a fort curmată, chiar înainte de a apuca să se opereze.

Fosta prezentatoare Antena 1 a intrat pe profilul de Facebook pentru a vedea ce a mai postat și a văzut că la fotografia de copertă avea o imagine cu ea de la pupitrul știrilor.

Vedeam lucrurile la fel, nu-mi aduc aminte sa ne fi contrazis profesional, era si greu sa-i contesti sau sa-i corectezi stiinta si talentul. Ele veneau in primul rand din educatie. I se spunea Zefi, de la celebrul cineast Franco Zeffirelli. Pentru ca avea rabdarea, dorinta si priceperea de a face o capodopera din orice stire.

Astazi, la aflarea tristei vesti, am vrut sa vad ce a mai postat de curand pe pagina lui de fb. Si am dat de o imagine cu mine in regia de emisie. Ca un ultim dar din partea lui. S-a dus un om bun si drept. Dumnezeu sa te odihneasca in pace! ”, este o parte din mesajul Andreei Berecleanu.