Andreea Berecleanu a povestit în detaliu despre viața ei din ultimele două luni, respectiv de când şi-a dat demisia de la Observatorul Antena 1 şi a ales să muncească alături de soţul său, medicul Constantin Stan.

Ce spune Andreea Berecleanu, după demisia de la Antena 1. Reacția familiei: “a fost șocant”

Andreea Berecleanu lucrează în prezent cu soţul ei Constantin Stan. Ţine legătura între pacienţi şi medic, ocupându-se de partea de comunicare. Andreea Berecelanu a declarat că nu s-a prea uitat la televizor la posturile româneşti, nici până în demisia de la Antena 1, nici acum.

„Eu nu am fost în ultimii ani o telespectatoare a posturilor românești, cu excepția unor show-uri de divertisment. Și asta la început, până să fie toate la fel. Am ce să văd însă la posturile internaționale, apoi sunt canalele nișate, filme de văzut, cărți de citit… Și da, am fost spectator de teatru, lucru pe care mi-l permiteam doar în weekend, din cauza programului de știri de luni până vineri. Acum nu mai ratez aproape nimic„, a declarat Andreea Berecleanu pentru viva.ro.

Andreea Berecleanu recunoaşte că televiziunea este dragostea ei

Fosta vedetă TV a mai spus că televiziunea rămâne dragostea ei, dar că deocamdată nu-i lipseşte nimc. Soţul ei a fost alături în deciziile pe care le-a luat. „A fost 100% încrezător în decizia mea! Nu m-a influențat în niciun fel, dar m-a încurajat să fiu eu însămi și să fac exact ce simt. El însuși este un om drept și bun. A înțeles exact cum stau lucrurile și am hotărât să ne vedem de viața noastră înainte, așa cum știm„, a spus Andreea Berecleanu.

Dacă soţul ei a fost de acord cu plecarea din Antena 1, nu acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu copiii vedetei. Aceştia au fost pur şi simplu şocaţi.

Copiii Andreei Berecleanu, şocaţi că nu-şi mai văd mama la televizor

„Copiilor le-am povestit tot, fără a le ascunde nimic. Pentru ei a fost șocant să știe că nu voi mai merge la Observator. Pe Eva am născut-o când eram la PRO TV, pe Petru, când eram la Antenă. Doar că ei au fost crescuți ca orice copil, chiar dacă la școală erau considerați de către colegi copii-vedetă.

Nu au înțeles inițial nimic, mai ales că știau ce relații bune aveam cu absolut toată lumea din Antena 1. Au avut răbdare să asculte toată povestea și s-au lămurit imediat. Petru s-a strâmbat și apoi a zâmbit, Eva m-a luat în brațe și mi-a spus că e mândră de mine. E mișto, scuzați expresia, să te poți uita în ochii copilului tău. Viața merge înainte!„, a precizat Andreea Berecleanu.