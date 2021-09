Andreea Bănică are probleme și la 3 luni de la operație. În ce stare se află

Andreea Bănică se confruntă cu probleme chiar și la trei luni de la intervenția suferită la nivelul nasului, care poartă numele de septoplastie. Andreea Bănică a spus că a amânat momentul operației vreme de cinci ani, însă în urmă cu trei luni și-a făcut curaj și a mers la spital.

Artista a spus că intervenția nu a fost un moft, ci o necesitate. Iată cum se simte artista la trei luni de la intervenție, dar și cum respiră la câteva luni de la această operație. Andreea Bănică a dezvăluit totul despre experiența de după intervenția chirurgicală. Se pare că deși operația a fost un succes, Andreea Bănică încă nu poate respira așa cum își dorește.

M-a sunat medicul și m-a intrebat daca pot sa ma operez pe 1 iunie. L-am sunat pe Lucian, i-am spus, apoi l-am sunat pe medic. Am trei luni de cand m-am operat, va mai dura opt luni- un an, atunci se aseaza, pentru ca e inflamatia foarte mare”, a explicat Andreea Bănică la rubrica „Test de vedetă” a emsiunii Teo Show.

De altfel, după operație, Andreea Bănică și-a anunțat fanii despre cum se simte,

Andreea Bănică are vârsta de 43 de ani și are doi copii. Ea este una dintre cele mai frumoase artiste de la noi. Este căsătorită cu Lucian Mitrea, care îi este și manager. Însă de câțiva ani, acesta activează și ca dezvoltator imobiliar.

“Am început totul prin anul 2012, am cumpărat un teren, ca să ne facem o vilă, apoi lângă teren s-a ridicat un bloc și nu am mai făcut casa. Cel care făcea asta era prietenul meu, mi-a dat proiectul și am construit și eu un bloc pe terenul unde trebuia să îmi fac casa și de aici am început să investesc în alte terenuri, în alte construcții.

Acum îmi merge foarte bine, chiar și în perioada aceasta. Întotdeauna a mers bine, indiferent că a fost criză financiară. E o afacere profitabilă. Am și șase blocuri ridicate în Pantelimon, în afara Bucureștiului. Nu am ținut socoteala exact, la investiție. Sunt câteva milioane de euro. Ca să faci un bloc, nu poți să-l ridici doar cu 200.000 de euro.”, a spus el într-un interviu pentru Impact.ro.