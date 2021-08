Cum a apărut Andreea Bănică pe stradă, în București. Fanilor nu le-a venit să creadă

Andreea Bănică și-a surprins fanii cu recenta sa apariție. Cum a furat artista privirile tuturor? Aceasta se afla pe străzile din București. Cântăreața s-a filmat chiar atunci și le-a arătat totul urmăritorilor din mediul online.

Andreea Bănică este una din divele sin showbiz-ul românesc ce întotdeauna a atras privirile tuturor. Aceasta se află în vizorul românilor deja de ani buni, iar întotdeauna a știut să se reinventeze.

Fanii au observat că în ultimii ani cântăreața a abordat o zonă foarte senzuală și care i-a făcut pe urmăritorii de sex masculin să suspinde îndelung. Din păcate, formele ei voluptoase au pus-o la zid de multe ori, românii acuzând-o că a trecut prea des pragul medicului estetician.

În timpul acesta blondina s-a jurat că nu a apelat la nicio îmbunătățire în zona bustului, taliei sau a fundului. Andreea Bănică are 43 de ani și are doi copii, dar asta nu a făcut-o deloc să se lase deoparte și continuă să aibă grijă la imaginea sa.

Artista a ieșit recent la plimbare pe străzile din București alături de băiețelul său. Pentru aceste câteva momente de relaxare a decis să arunce un maieu negru pe ea și să poarte ceva extrem de lejer în partea de jos.

Fanii au văzut imediat story-urile cu vestimentația sa și au copleșit-o cu mesaje care mai de care mai deosebite. Cu siguranță vecinii au avut ce vedea pentru că solista nu s-a ferit să aleagă în partea de sus ceva decoltat alături de care să nu poarte sutien.

Amintim că celebra cântăreață a fost operată recent și a decis să ia o pauză de la mediul online pentru a se liniști. Recuperarea a mers bine, așa că vedeta a venit cu forțe proaspete în vizorul internauților.

Fosta prezentatoare de la ‘Bravo ai stil’ a subliniat că simptomele i s-au agravat. De asemenea, solista a mai spus că ea a dobândit această boală de mai bine de cinci ani, iar medicii au ales acum să intervină chirurgical.

„Urmează, în curând, să fac o operație la care m-am gândit foarte mult timp și pe care nu aș fi vrut s-o fac vreodată. (…) Nu mai respir bine, nu mă oxigenez bine, adică am o deviație de sept care nu mai poate fi amânată, că doar n-o să mă operez la 50 de ani. M-am hotărât s-o fac și o fac cât mai repede, așa că de pe 1 iunie încolo o să respir mult mai bine”

Andreea Bănică