Andreea Bănică a încins plaja în vacanța din Grecia. Cum a apărut îmbrăcată

Andreea Bănică nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. Este una dintre cele mai frumoase, talentate și apreciate artiste din showbizul românesc. Blondina pare să fi descoperit secretul tinereții veșnice. Cum s-a pozat cântăreața pe plaja din Grecia. Și-a înnebunit fanii.

Una dintre cele mai senzuale și carismatice vedete din România a încins nisipul fierbinte din Grecia. Andreea Bănică este o femeie frumoasă, conștientă de atuurile fizice pe care le posedă. La 43 de ani, fosta prezentatoare de la Bravo, ai stil! pare să fi descoperit secretul tinereții veșnice, având un trup sculptat și trăsături de adolescentă.

Pentru că este una dintre cele mai apreciate influencerițe din România, Andreea Bănică este extrem de mândră de comunitatea sa de fani de pe Instragram, admiratori de care este apropiată și cărora le împărtășește rutina ei de zi cu zi.

Recent, Andreea Bănică a postat fotografii rare din cea mai recentă vacanță pe care a petrecut-o în paradisul grecesc. Cântăreața arată senzațional și ar face invidioase foarte multe tinere de 20 de ani cu formele sale perfecte și picioarele inconfundabil de lungi.

Andreea Bănică a făcut senzație pe străduțele din Grecia, pozându-se în diferite ipostaze incitante, menite să bucure ochiul reprezentanților sexului puternic.

Îmbrăcată într-un costum de baie din două piese, senzuala blondină și-a scos în evidență bustul generos, iar internauții au reacționat imediat, felicitând-o pentru felul în care se menține în formă.

Pe 1 iunie 2021, Andreea Bănică a suferit o intervenție chirurgicală la nivelul nasului, iar de atunci vedeta se recuperează.

Diva le-a spus urmăritorilor săi că simptomele bolii i se agraversă, deoarece medicii i-au propus să facă această procedură acum cinci ani.

„Urmează, în curând, să fac o operație la care m-am gândit foarte mult timp și pe care nu aș fi vrut s-o fac vreodată. (…) Nu mai respir bine, nu mă oxigenez bine, adică am o deviație de sept care nu mai poate fi amânată, că doar n-o să mă operez la 50 de ani. M-am hotărât s-o fac și o fac cât mai repede, așa că de pe 1 iunie încolo o să respir mult mai bine”, a completat artista.