Andreea Bănică, lovită înainte de un concert. Ce i-a făcut un șofer de TIR

Andreea Bănică a fost lovită de bărbat chiar înainte de a urca pe scenă. Fanii celebrei cântărețe sunt șocați de ce s-a întâmplat. Cum s-a petrecut totul și ce mărturii a făcut vedeta despre incident?

Andreea Bănică a trecut prin momente de panică înainte de a susține un concert. Artiștii trebuie ca înainte de a performa să se relaxeze și să-și adune toată energia pozitivă pentru a o transmite publicului. Iată că blondina noastră nu a putut face acest lucru.

Aceasta este una din cele mai apreciate artiste din România și are o carieră longevivă în industria autohtonă. De asemenea, a susținut mii de concerte de-a lungul anilor și de la fiecare a reușit să culeagă amintiri plăcute, lucru care nu s-a întâmplat și la locul unde a prestat cândva.

Solista a povestit în cadrul unui interviu câteva detalii șocante despre o întâmplare care a avut loc în văzut tuturor chiar înainte să urce pe scenă. Vedeta s-a luat la bătaie cu un șofer de TIR, iar în urma altercației femeia s-a ales cu o vânătaie.

Totul se întâmpla în urmă cu câțiva ani. Ea îi condamnă de la acel episod pe cei care apelează la violență, dar mai ales pe bărbații care nu țin cont de forța lor în plus față de majoritatea femeilor și care nu au nicio problemă în a da într-o doamnă.

„Cu foarte mulți ani în urmă, pe când mă despărțisem de Cristina, am plecat la un concert departe și m-am bătut cu un tirist. Urât din partea mea, dar din partea lui și mai urât, pentru că venea super supărat să dea într-o femeie, eu pe atunci o copilă, femeie în devenire.

Am amintiri de genul acesta că na, oamenii sunt diferiți și bărbații, uneori, ne tratează ca și când am fi bărbați și vor să se bată cu noi de la egal la egal. Mi se pare stânjenitor, pentru un bărbat, să vrei să dai într-o femeie. Dar se întâmplă. Cred că toți și toate am pățit. Țin minte că m-am lovit. Mă machiasem în genunchi, pentru că el mi-a dat cu piciorul”

