Legătura din afaceri care există și acum între George Burcea și Andreea Bălan. Nu te-ai fi așteptat la așa ceva

Ce legătură de afaceri continuă să fie între George Burcea și Andreea Bălan. Cei doi au ajuns la cuțite, dar au acest lucru în comun în domeniul profesional. Puțini dintre fanii celor doi s-ar fi așteptat la asta.

Scandalul dintre George Burcea și Andreea Bălan merge mai departe. Cei doi s-au despărțit la scurt timp după ce au spus ‘DA’ în fața ofițerului stării civile. Cu toate că a trecut mult timp de atunci, cei doi foști soți sunt încă la cuțite din cauza custodiei fetițelor lor.

De asemenea, George Burcea rămâne dependent de Andreea Bălan. Concret, actorul și-a deschis o firmă în anul 2018 în care s-a asociat cu un coleg de breaslă, iar aceasta a fost înregistrată la adresa Andreei Bălan din Voluntari.

Șocietatea Goldstone Films SRL a trecut prin mai multe tranformări în ultimul an, rămânând și fără sediu social. Vila solistei este și azi locul în care lui George îi vin înștiințările de la diverși parteneri de afaceri sau autorități, arată wowbiz.ro.

Burcea deține în acest moment 62% din afacere, iar Constantin Daniel Nuță și Iulian Constantin Burciu au câte 19%. De asemenea, iubitul Vivianei Sposub ocupă și rolul de administrator al societății care are ca obiect principal de activitate ”producția cinematografică, video și programele de televiziune”. Afacerea are un singur angajat și datorii de 11.700 de lei.

Andreea Bălan și George Burcea au încă o relație tensionată din cauza custodiei copiilor. Noile probleme au apărut din cauza faptului că în relația actorului cu cele două fetițe ar fi intervenit prea mult actuala sa iubită. Solista nu este de acord cu apariția ei în acest cadru. Actorul mărturisește că există zile când nu i se răspunde la telefon și nu i se dă voie să ia fetițele la propria locuință.

„Le iau doar atunci când mi se permite (n.r. pe cele două fiice, Ella și Clara). Și atunci doar pe timp de zi câteva ore, căci așa este ordinul de sus (n.r. Andreea Bălan). Sunt momente în care sun 3-4 zile la rând pe numărul bunicii și mamei copiilor mei, dar nu mi se răspunde.

Am fost la poartă, am sunat, am sunat pe telefon și tot nu mi s-a răspuns. Ce vreți să fac? Am stat acasă la ea, așa cum mi s-a cerut, le-am luat doar câteva ore acasă la mine, așa cum mi s-a cerut”, a declarat George Burcea, pentru Click!