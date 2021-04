Andreea Bălan, mărturisire despre George Burcea care l-a șocat pe Cătălin Măruță: ”Da, am făcut-o” VIDEO

Andreea Bălan a fost invitata lui Cătălin Măruță la podcastul său denumit ”Acasa La Măruță”, unde a vorbit despre cel mai fierbinte subiect, și anume, relația cu tatăl fetițelor ei, actorul George Burcea.

Andreea Bălan a făcut niște comentarii care l-au șocat de-a dreptul pe Cătălin Măruță, care nu se aștepta deloc să primească astfel de răspunsuri din partea Andreei Bălan. Se pare că artista și-a iertat soțul și chiar l-a înțeles. În plus, toate eforturile acestea le-a făcut de dragul fiicelor sale, Ella și Clara. De altfel, fiica cea mare a artistei încă speră ca tatăl ei se va întoarce acasă și că vor merge toți patru într-o vacanță, ca o familie fericită.

”Da, l-am iertat pe George Burcea. Da, dar nu pot spune mai multe pentru că suntem în proces de divorț. Am ajuns la concluzia ca eram în etape diferite în viața, nu eram în același punct. Da, credeam că o să fiu soție toată viața, asta mi-am dorit când am îmbrăcat rochia de mireasă. Nu regret nimic, nici pe el, datorită lui am două fetițe minunate.

Andreea Bălan nu s-a ferit niciodată să vorbească despre problemele pe care le-a întâmpinat, mărtursind că plânsul a ajutat-o de multe ori să se descarce, pentru a o putea lua de la capăt a doua zi.

”Întodeuna când sunt jos, când sunt momente în care mai plâng, au fost momente foarte nasole și mă durea tot corpul cât de mult sufeream, întotdeauna mi-am spus că și mâine e o zi, timpul vindecă durerea, timpul ștergea durerea. Chiar dacă plângi o zi, două sau o noapte e foarte bine să plângi, să te descarci”, a spus Andreea Bălan la Antena Stars.

În ce privește bărbații din viața ei, Andreea Bălan a spus că ei nu au fost pe aceeași lungime de undă cu ea și că ea a fost întotdeauna cu un pas înaintea lor!

”Nu mi-a plăcut niciodată să schimb, mereu am fost starnică și am cautat stabilitate. Nu cred că am avut ghinion în dragoste. Viața mea e expusă și am fost despărțită de trei patru ori.

Dacă punem prima iubire și până în prezent au fost puține despărțiri. Nu consider că am avut ghinion, consider că așa a fost să fie. Am întâlnit oameni în diferite stadii ale vieții lor, nu am reușit să ne aliniem, eu mereu am avut un stadiu mai avansat. Eu mereu am fost cu un pas înaintea partenerilor mei”, a spus Andreea Bălan la Xtra Night Show.