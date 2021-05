Andreea Bălan, din nou prietenă cu Andra Măruță. Mesajul superb al cântăreței

Andreea Bălan și Andra sunt două dintre cele mai cunoscute și iubite cântărețe din România. Acum, fosta soție a lui George Burcea a vorbit despre relația ei cu Andra.

Cele două se cunosc de ani de zile, activând în industria muzicii românești și ambele se pot lăuda cu niște cariere impresionante și longevive.

Deși se luptă pentru primul loc în topuri, Andreea Bălan și Andra nu sunt rivale, ci dimpotrivă. Cele două se înțeleg foarte bine și sunt prietene.

Andreea Bălan a dezvăluit fanilor care este adevărata relație pe care o are cu Andra și le-a explicat că o leagă de familia Măruță o prietenie de peste douăzeci de ani.

Cântăreața a postat pe contul de Instagram o fotografie alături de Andra și Eva Măruță, dar și de cele două fetițe pe care le are împreună cu George Burcea.

„O poza cat o mie de cuvinte ✨ Andra inseamna foarte mult pentru mine, deoarece ne stim de peste 20 de ani de cand dormeam in turnee impreuna si iata-ne astazi cu copii🤗 ❤ ️ Ma bucur mult de fiecare data cand o revad🎤👏🏻” , a scris Andreea Bălan alături de o fotografie mai veche alături de Andra și fiica ei Eva.

Andreea Bălan este prietenă bună cu Cătălin Măruță, dar și cu Andra. Prezentatorul Tv a fost alături de Andreea încă de la începutul carierei sale și a avut-o de multe ori invitată în emisiunea lui de la Pro Tv.

De când artista are contract cu Antena 1, a fost o prezență mult mai rară la emisiunile lui Măruță. Anul trecut, Andreea Bălan a venit în platoul emisiunii alături de Andreea Antonescu, pentru a își promova piesa pe care au lansat-o odată cu reîntregirea trupei Andre.

”Aveţi un platou foarte frumos! Mă bucur! Pentru prima oară aici, sper să mai revin când mai am derogare. Mă bucur foarte mult să vă văd şi să cântăm aici piesa “Nostalgii” cu al doilea videoclip pe care l-am lansat după reunirea noastră”, a spus Andreea Bălan, care a precizat că va mai venit la Pro Tv dacă șefii ei o vor lăsa.

Cele două artiste au vorbit sincer despre perioada Andre, dar și despre faptul că mulți ani de zile nu s-au suportat. Anii au trecut, fiecare și-a întemeiat o familie, iar acum au în comun faptul că mariajele lor nu au rezistat, așa că sunt amândouă mămici singure.

”Noi am crezut foarte multe lucruri greşite una despre alta. Noi nu ne-am suportat ani de zile sau nu am vrut să ne apropiem una de alta. Noi ne-am chinuit mult în André, am fost chinuite, iar taţii noştri în loc să ne unească, ne despărţeau.

Iar acea ruptură a fost atât de mare încât nu am mai reuşit să mai comunicăm. Eu m-am chinuit ani să scap de nişte traume şi de nişte complexe pe care le-am acumulat în Andre”, au povestit cele două artiste.