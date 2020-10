Andreea Bălan a primit răspunsul medicilor. Rezultatele testelor, după ce George Burcea s-a infectat

George Burcea a fost diagnosticat pozitiv cu noul coronavirus vineri, în urma efectuării unui test rapid. Actorul a mers la spital pentru a face un nou test prin metoda RT – PCR, apoi s-a izolat în casă. Starea lui de sănătate este bună, potrivit unui comunicat transmis de PRO TV. Această veste a stârnit alertă în familia Andreei Bălan, fostul soț petrecând timp cu fetele lor, în casa în care cei doi locuiau împreună înainte de divorț. Pentru siguranța tuturor, cântăreața a luat decizia de a-și testa toată familie. După câteva zile de gânduri și diferite stări, au venit și rezultatele.

George Burcea a fost confirmat cu noul virus vineri. Acesta s-a conformat recomandărilor și a efectuat și cel de-al doilea test, așteptând în izolare rezultatul acestuia. Actorul a adus la cunoștință familie și prietenilor situația. Starea sa de sănătate este una bună, având ca simptome numai mici dureri de cap, în ultimele zile. La aflarea veștii, el a declarat:

„Așa este, am fost depistat cu noul virus – COVID – 19. Vreau să vă asigur că mă simt bine, nu am niciun fel de simptome în acest moment și m-am izolat imediat, în casă. Totodată, i-am sunat pe toți cei cu care am intrat în contact și le-am spus despre rezultatul testului. Sunt optimist și sunt sigur că voi trece și peste această nouă provocare din viața, cât se poate de rapid”.