George Burcea și Viviana Sposub, primele declarații de când au covid. Cum se simt

George Burcea și Viviana Sposub au fost declarați pozitivi cu noul coronavirus. Actorul a descoperit din greșeală că este infectat, apoi și iubita lui s-a testat, ulterior constatând cu stupoare că și ea este ”în pericol”. Declarațiile celor doi pe marginea acestui subiect. Cum se simt și ce simptome au avut.

În weekend, cei doi îndrăgostiți au primit o veste mai puțin plăcută, dar care, totuși, nu a reușit să le fure optimismul. Cuplul a vorbit astăzi, la ”Vorbește Lumea”, despre ce se întâmplă cu ei, ce simptome au și cum petrec această perioadă.

„Am descoperit din greșeală că sunt infectat. Duminică spre luni am avut o durere de cap destul de mare, pe care am pus-o pe fondul oboselii. M-a ținut o zi, după care nu am avut nimic”, a povestit George Burcea.

„Imediat după ce am aflat rezultatul lui George, mi-am făcut și eu testul, pentru că noi am cam petrecut timpul împreună. Important este că suntem bine, deocamdată nu avem simptome, stăm izolați, ne-am anunțat familiile”, a spus Viviana Sposub.