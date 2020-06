Ți se rupe sufletul! Andreea Bălan, în lacrimi. Ce i-a spus Ella despre George Burcea

Deși are o carieră de succes, Andreea Bălan nu bifează când vine vorba de noroc în dragoste. Ba chiar s-ar putea spune că a trăit în ultimul an, câți alții într-o viață. Anii artistei au fost și sunt presărați cu mari încercări, ea oscilând între lacrimi de mare bucurie și lancrimi de suferință amară. Ce i-a spus micuța Ella despre tatăl său, și cum e să fii mamă singură la doar 35 de ani, în cele ce urmează.

Lacrimi de fericire și de durele pe obrajii Andreei Bălan

Un rollercoaster de sentimente a fost primul și ultimul an de căsnicie al Andreei Bălan cu George Burcea. Cu toate eforturile de a-l face să dăinuiască, mariajul celor doi s-a destrămat cât ai clipi. Dacă în urmă cu 10 luni cântăreața avea o familie fericită și împlinită, astăzi este mamă eroină: la doar 35 de ani, Andreea are grijă singură de cele două fetițe pe care le are cu actorul.

„Aveam o relație normală, frumoasă, care a fost dată peste cap de evenimentele șocante de la nașterea Clăriței, un șoc din care nici azi nu mi-am revenit complet. Apoi, pe patul de spital, eu am decis să facem actele pentru căsătorie și credeam că suntem mai uniți ca niciodată, dar, de fapt, nu era așa. Credința aceasta era doar în mintea mea. Apoi, schimbarea de comportament a soțului meu a venit ca un șoc pentru mine. Iar faptul că mă confrunt cu un divorț atât de repede după nuntă a fost din nou o tristețe la care nu m-am așteptat niciodată“, a declarat artista pentru viva.ro.

Ce i-a spus Ella despre tatăl ei

Unul dintre cele mai negre gânduri, care îi macină liniștea Andreei Bălan, este că fetițele ei nu vor ști cum e să ai o familie normală, în care armonia și iubirea dintre cei doi soți să domine. Din contră, cântăreața este nevoită acum să suplinească lipsa tatălui din viața celor două fetițe: Ella și Clara.