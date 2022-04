Andreea Bălan a căzut cu fața de asfalt. Imagine șocantă cu rana vedetei FOTO

Imagini șocante cu Andreea Bălan. Jurata de la Te Cunosc de Undeva le-a împărtășit fanilor de pe Instagram o fotografie în care apare cu fața plină de sânge. Vedeta a căzut și a dat cu nasul de asfalt. Artista a ajuns de urgență la clinică, acolo unde a avut nevoie de cusături. Cum arată rana.

Andreea Bălan a suferit o julitură de zile mari la nivelul feței, după ce a căzut de pe role. Totul s-a petrecut în a treia zi de Paște când artista a ieșit la plimbare cu fetițele ei, Clara și Maia.

Ceea ce credea că va fi o zi liniștită alături de fiicele sale s-a transformat într-o vizită de urgență la spital, după ce Andreea Bălan a căzut de pe role și a dat cu fața de asfalt. Artista și-a spart buza, iar sânge i-a țâșnit din nas. Blondina a avut nevoie de cusături la nivelul buzei superioare.

„Ieri a fost o zi memorabila care va ramane intiparita un pic pe fata mea (la propriu) 😵‍💫

La 3 minute dupa ce am facut aceasta poza vesela, am pupat bordura (la propriu) 🤯

Ca de, am crezut ca pe role e la fel ca pe gheata, dar am aflat ca e mai greu si cazaturile sunt si mai urate (ramai lipit de asfalt, nu aluneci😆)

Am avut nevoie de cusaturi in urgenta, iar doctorul Zamfirescu mi-a cusut buza de sus 🥴 si ii multumesc muuult pentru promptitudine. Oftica mare e, ca am cazut asa simplu in fata casei dupa 3 luni in care am facut acrobatii si nebunii pe gheata la Dancing on Ice.